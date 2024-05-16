السفير الفرنسي إريك شيفالير يزور جامعة إسلسكا

زار السفير الفرنسي لدى مصر إريك شيفالير، بزيارة جامعة إسلسكا، الرائدة في مجال التعليم المصري على مدار السنوات الخمس والعشرين الماضية للتأكيد على قوة العلاقات التعليمية والثقافية المتنامية بين فرنسا ومصر.

والتقى السفير شيفالير مع طلاب ونخبة من أعضاء هيئة التدريس في جامعة إسلسكا وقد عاين على الطبيعة مدى التزام الجامعة بالتميز الأكاديمي عبر مجموعة واسعة من التخصصات.

وأجرى جولة في الفصول الدراسية في كلية إدارة الأعمال وكلية الفنون البصرية و إدارة الابداع في جامعة إسلسكا، وزار حاضنة الجامعة ومركز الشركات الناشئة، الذي يعزز ريادة الأعمال الطلابية.

زيارة السفير الفرنسي لجامعة إسلسكا مصر

وشارك السفير في مناقشات مثمرة مع الدكتور علي المليجي، رئيس مجلس أمناء إسلسكا، والدكتورة نادية العارف، رئيس الجامعة، والمهندس كريم الحناوي، الأمين العام والرئيس التنفيذي.

كما حضر ديفيد سادوليه وماري هيج من السفارة الفرنسية بالقاهرة، والدكتور هاني هلال، عضوًا متميزًا في مجلس أمناء إسلسكا ووزير التعليم العالي السابق.

ركزت المناقشات على تاريخ جامعة اسلسكا الطويل في الإنجاز الأكاديمي ومساهماتها الجوهرية في إحداث ثورة في المجال التعليمي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وناقش الطرفان إمكانيات التعاون المستقبلي لتعزيز العلاقات بين الجانبين بشكل أكبر.

جامعة إسلسكا مصر في سطور

جامعة إسلسكا مصر هي مؤسسة تعليمية رائدة وأول فرع أوروبي لجامعة أجنبية في مصر.

تلتزم جامعة إسلسكا بتقديم تجربة تعليمية تحولية، حيث تركز على التميز والتأثير والاستدامة. من خلال برامجها ومبادراتها المتنوعة، تمكن جامعة إسلسكا الطلاب ليصبحوا قادة المستقبل وصناع التغيير في مجالاتهم المختلفة.