تكريم عدد من المشاركين في معرض ختام الأنشطة التربوية بتعليم أبوتشت

كرم المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال قنا، اليوم الخميس 16 مايو الجاري، عدداً من المعلمين والعاملين والموجهين المشاركين في إعداد وتنفيذ حفل ومعرض ختام الأنشطة التربوية للعام 2024/2023م.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد جهلان وكيل الإدارة، وعبدالرؤوف عبدالواحد مدير المتابعة وتقويم الأداء، وجمال شماره رئيس المكتب الفني لتوجيه التربية الاجتماعية، وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، واسعد المحرزي مدير الشؤؤن المالية والإدارية، وعاطف سماسيري رئيس الشؤون القانونية، وأحمد برعي عضو لجنة المتابعة وتقويم الأداء، وفاطمه عبدالعاطي منسق الاداريين والعمال.

شمل التكريم فتحي المنعم موجه التربية الاجتماعية، وأحمد محمد احمد مسؤول مكتب الخدمة المدرسية، وخطاب محمد الصغير اخصائي إجتماعي أول بمدرسة الاميرية الإعدادية، وأحمد محمد العشري اخصائي إجتماعي أول، وحسن يوسف اخصائي إجتماعي اول بمدرسة ابوتشت الثانوية العسكرية بنين، وهناء كمال عبدالباسط اخصائي إجتماعي أول برباض أطفال مدرسة الشهيد محمد علي أحمد للتعليم الأساسي، وأميرة حمادي محمد اخصائي إجتماعي أول برياض أطفال مدرسة الرملي الابتدائية.

وضم الحفل تكريم عددا من عمال الخدمات كرم أحمد حسن بمدرسة نجع زيدان الإبتدائية وعبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم بمدرسة ابوتشت الإبتدائية المشتركة وصبري محمد عبداللاه بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية وأحمد عزت محمد بمدرسة ام حامد الابتدائية ونشأت جاد أحمد بمدرسة الشرقي سمهود للتعليم الأساسي وعبدالهادي محمد حفيظ بمدرسة الشهيد نعيم عبدالطيف وعادل علي محمد بمدرسة نجع النجار الإعدادية وإبراهيم حفني مهران بمدرسة العمرة الإعدادية بنات ومحمد نجار حسين بمدرسة سمهود الإعدادية بنين وناصر حفني شمروخ بمدرسة النواهض الثانوية وعبدالناصر يوسف أحمد بمدرسة الكعيمات ذات الفصل الواحد وحسين محمد الطاهر بمدرسة سمهود الابتدائية الحديثة .

من جانبه أعرب قاصد عن خالص تقديره وشكره للمكرمين متمنيا لهم دوام التوفيق ومثمنا دورهم البارز بمعارض الأنشطة المختلفة وجهودهم المبذولة ليخرج المعرض بهذا الشكل المميز والأداء الجيد والمتميز للأنشطة التربوية على مدار العام الدراسي مشيدا بجودة المشغولات والأعمال المشاركة فى فعاليات معرض ختام الأنشطة التربوية.

وأعلن المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمالي قنا اليوم الخميس 16 مايو الجاري، عن اختتام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2024/2023 للصفوف النقل بمرحلة التعليم الأساسي في وسط جو يسوده الهدوء والاطمئنان والانضباط الإداري وسط اجراءات وقائية واحترازية داخل اللجان.

قال مدير عام الإدارة، إن اعداد التلاميذ الذين يحق لهم أداء امتحان الفصل الدراسي الثاني بالصفين الرابع والخامس الابتدائي بلغ 25621 تلميذا وتلميذة موزعين 84 لجنه ادوا الامتحان اليوم في مادتي اللغة الانجليزية والرياضيات.

كما ادي طلاب الصف الثاني الثانوي الشعبة الادبية امتحان الفترة الاولي في مادة التاريخ.

وادي طلاب الشعبة العلمية الامتحان في مادة الفيزياء فيما ادي طلاب الشعبتين الادبية والعلمية امتحان الفترة الثانية في مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات عبر منظومة التابلت دون رصد اي شكاوي داخل اللجان بغرفة عمليات الإدارة ألامتحا .

وأشار قاصد الي ان أعداد الطلاب الذين يحق لهم أداء الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بمدارس ابوتشت بلغ 7596 طالبا وطالبه موزعين علي 42 لجنة الانتهاء مؤكدا ان الإدارة التعليمية بابوتشت انهت كافة الاستعدادات ورفع درجة الاستعداد القصوي لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2023 لطلاب الشهادة الإعدادية التي من المقرر لها ان تبدا يوم السبت المقبل 18 مايو 2024 وتنتهي الخميس 23 مايو 2024 مؤكدا تشكيل غرفة عمليات فرعية داخل ديوان الإدارة متصلة بغرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بقنا لمتابعة سير الامتحانات وتذليل اي صعوبات او مشكلات علي مدار الساعة، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.