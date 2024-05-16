التعليم العالي: مصر تقدم 20 منحة دراسية لمنظمة الألكسو

أعلن الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات في وزارة التعليم العالي، أن جمهورية مصر العربية سوف تقدم 20 منحة دراسية لمنظمة الألكسو.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والمُشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو) ومُمثل عضوية مصر بالمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو" في أعمال الدورة العادية الـ (121) للمجلس التنفيذي للألكسو، والتي عُقدت خلال يومي 14 و15 مايو الجاري بمدينة جدة بالمملكة العربية السُعودية.

وحضر الدورة الدكتور محمد ولد أعمر المُدير العام للمنظمة، وهاني بن مقبل المقبل رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، بمشاركة أعضاء المجلس التنفيذي بالدول الأعضاء بالألكسو.

وأكد صالح أن المُبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية EGYAID للطلاب الوافدين، تهدف إلى التحصيل العلمى واكتساب المعارف الضرورية، فضلاً عن القيام ببعض الأنشطة التعليمية.

ونوه صالح بأن هذه المبادرة المصرية الرائدة تُساعد على زيادة التعاون والشركات بين الدول مع إمكانية تطبيقها من خلال الدول.

وأشاد بهدف بناء مُجتمع أكثر معرفة ويكون قادرًا على مواجهة تحديات القرن 21 للنهوض بالاقتصاد الوطني ودعم رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن بنك المعرفة المصري يمنح جميع المصريين من جميع الأعمار إمكانية الوصول إلى أكبر قدر من المعرفة والمحتوى الثقافي والعلمي.



ووجه الدكتور شريف صالح شكره للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، مؤكدًا أن المجلس التنفيذي للألكسو يعمل على المُضي قُدمًا نحو إنجاز مشروعات المنظمة التي تصب في صالح الدول الأعضاء.

وأضاف أن هذه الدورة من المجلس التنفيذي للألكسو تُعد ذات أهمية بالغة حيث تضمنت أعمالها مُناقشة أهم ما يخص المنظمة العربية في جميع مجالات عملها من تربية وعلوم وثقافة واتصال ومعلومات، فضلاً عن مُناقشة الجوانب المالية والإدارية، والقضايا الخاصة بدولة فلسطين، بالإضافة إلى تنفيذ الخُطة الإستراتيجية للتعاون الدولي والشركات وتويع مصادر التمويل الذاتي للمنظمة، وكذا تنفيذ الخُطة الاستراتيجية لتعزيز دور الاعلام والتسويف للمنظمة، ومنتدى الألكسو للأعمال والشركات 2024، كما تمت مُناقشة مُبادرة فعالية الأسبوع العربي في اليونسكو والتي تم طرحها من قِبل المملكة العربية السعودية.

منظمة الألكسو تسعى لبناء قدرات العاملين في مجال التعليم

وأكد الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة أن منظمة الألكسو لا تدخر جُهدًا في التعاون مع الدول الأعضاء؛ لبناء قدرات العاملين في مجال التعليم والمجالات ذات الصلة بعمل المنظمة، موضحًا أن الغاية من إنشاء المنظمة كما وردت في المادة الأولى من دستورها، هي التمكين للوحدة الفكرية بين أجزاء الوطن العربي عن طريق التربية والثقافة والعلوم، ورفع المستوى الثقافي حتى يقوم بواجبه في مُتابعة الحضارة العالمية والمُشاركة الإيجابية فيها.

ولفت الى أنه في إطار هذا الهدف العام، تنهض المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالعديد من المهام، وأبرزها العمل على رفع مستوى الموارد البشرية في البلاد العربية والنهوض بأسباب التطوير التربوي والثقافي والعلمي والبيئي والاتصالي فيها، وكذا تنمية اللغة العربية والثقافة العربية الإسلامية داخل الوطن العربي وخارجه، ومد جسور الحوار والتعاون بين هذه الثقافة والثقافات الأخرى في العالم.

وأعرب هاني بن مقبل المقبل رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة عن شكره لوزارة الثقافة واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بالمملكة العربية السعودية لاستضافتهما هذا الحدث، مؤكدًا على ان الفترة القادمة سوف تشهد وجود دور أكبر لمنظمة الألكسو، لافتًا إلى أن المنظمة تمتلك إمكانات ورؤى للتطوير المُشتركة وتسعى جاهدة لتحقيقه، وذلك من خلال التفكير والبحث عن استمرار الجُهود وتكامل العمل وتعزيز الحضور.