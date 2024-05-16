رئيس جامعة القاهرة ينعى وزير النقل السابق

بخالص الحزن والأسى، تنعى جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت، الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق، ونائب رئيس مجلس أمناء جامعة المستقبل.

ويعرب الدكتور محمد الخشت، عن تعازيه لأسرة الفقيد، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

الدكتور هشام عرفات في سطور

وحصل الدكتور هشام عرفات على درجتي البكالوريوس والماجستير من كلية الهندسة جامعة عين شمس، كما حصل على الدكتوراه من جامعة عين شمس وجامعة براونشفايغ بألمانيا.

وتولى الدكتور هشام عرفات وزارة النقل في تعديلات وزارة شريف إسماعيل في فبراير 2017 ، واستمر في منصبه في وزارة مصطفى مدبولي حتى قدم استقالته من منصبه في 27 فبراير 2019 على إثر حادث قطار محطة رمسيس، وأشرف خلال فترة توليه وزارة النقل على المشروع القومي الطرق الذي أحدث طفرة ملحوظة في البنية التحتية للطرق في مصر.

وفاة الدكتور هشام عرفات

توفى الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق بعد صراع مع المرض، وأعلن نجله خالد عرفات، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، وفاة والده وتشيع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة العصر اليوم.

وكتب نجل الراحل هشام عرفات على صفحته "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى الى رحمة الله والدي وحبيبى الوزير الدكتور هشام عرفات مهدي وزير النقل السابق وستقام صلاة الجنازة غدا الخميس عقب صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة والدفنة فى مقابر العائلة.. اللهم ثبته عند السؤال و أجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة".