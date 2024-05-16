الولايات المتحدة تفرض عقوبات على اثنين من قادة قوات الدعم السريع

أصدرت الولايات المتحدة، عقوبات على اثنين من قادة القوات شبه العسكرية يقودان الحرب في السودان ، متعهدة بالضغط لمنع الوحدة من شن هجوم على الفاشر ، عاصمة ولاية شمال دارفور.

الولايات المتحدة

وقالت وزارة الخزانة إنها تجمد أي أصول أمريكية وتجرم المعاملات مع علي يعقوب جبريل قائد قوات الدعم السريع في وسط دارفور واللواء في قوات الدعم السريع عثمان محمد حامد محمد وهو لواء في قوات الدعم السريع يشارك في التخطيط للعمليات.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في بيان، "العملية العسكرية لقوات الدعم السريع لتطويق وحصار الفاشر ، شمال دارفور ، عرضت حياة مئات الآلاف من المدنيين للخطر" .

وتابع : "نحن على استعداد لاتخاذ إجراءات إضافية ضد هؤلاء الأفراد والمؤسسات التي تصعد الحرب بنشاط - بما في ذلك أي أعمال هجومية على الفاشر".

قوات الدعم السريع

وتأتي العقوبات وسط قلق دولي بشأن هجوم قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في شمال دارفور، والتي عادة ما تكون موطنا لنصف مليون شخص ولكنها تؤوي أكثر من 1 مليون.

تسيطر عليها حاليا القوات المسلحة السودانية وهي واحدة من المدن الوحيدة التي لم تستولي عليها القوات شبه العسكرية في المنطقة.

وإلى جانب العنف العرقي، حذرت وكالات الإغاثة من مجاعة وشيكة مع انخفاض المحاصيل وارتفاع أسعار الحبوب وعرقلة تدفق المساعدات الإنسانية من قبل الجيش.

تابعت وزارة الخارجية في بيان:" يواجه قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والميليشيات التابعة لهما خيارا تصعيد العنف وإدامة معاناة شعبهم مع المخاطرة بتفكك بلدهم ، أو وقف الهجمات ، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق ، والاستعداد بحسن نية للمفاوضات لإنهاء هذه الحرب وإعادة السلطة إلى شعب السودان ".

الولايات المتحدة والسعودية

وحاولت الولايات المتحدة والسعودية التوسط في محادثات سلام بين الأطراف المتحاربة، لكن المفاوضات توقفت.

ويتواجد توم بيريلو، الذي عين في فبراير شباط مبعوثا خاصا للولايات المتحدة إلى السودان، في المنطقة للدفع باتجاه جهود السلام.

واتهمت الولايات المتحدة كلا الطرفين بارتكاب جرائم حرب واتهمت قوات الدعم السريع شبه العسكرية بتنفيذ تطهير عرقي في منطقة دارفور الغربية.