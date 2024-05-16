القضاء على بؤرة إجرامية بجبل الحوطا الشرقية بديروط

نجحت قوات أمن أسيوط – خلال حملة أمنية مكبرة - من القضاء على بؤرة إجرامية بمنطقة الجبل الشرقى بالحوطا الشرقية بمركز ديروط ومصرع عنصر شديد الخطورة هارب من تنفيذ أحكام "إعدام ومؤبد" ومتهم فى 29 قضية مخدرات وسلاح وذلك خلال اشتباكات مع قوات الشرطة التى داهمت البؤرة.

كان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، قد تلقى اخطارا من اللواء توفيق جاد مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، يفيد تمكن حملة أمنية ضمت قوات مباحث مركز ديروط بالتنسيق مع ضباط الأمن العام من مداهمة بؤرة إجرامية وموقع اختباء عنصر شديد الخطورة هارب من تنفيذ أحكام قضائية بمنطقة الجبل الشرقى بقرية الحوطا الشرقية التابعة لمركز ديروط.

على الرغم من الطبيعة الجبلية الوعرة تم الاستعانة بأحدث المعدات والاسلحة وأكفأ العناصر الشرطية لإقتحام البؤرة الاجرامية وتبين مصرع العنصر الاجرامى الذي بادل قوات الشرطة إطلاق النيران ويدعى " س. ن. ع " مقيم الحوطا الشرقية التابعة لمركز ديروط ـ عاطل سبق اتهامه فى عدد 29 قضية منهم ( سلاح ومخدرات ومقاومة سلطات ومخدرات ) وهارب من احكام بالاعدام والمؤبد وضبط بحوزته 20 بندقية الية وخرطوش و700 طلقة نارية متنوعة 20 طربة حشيش و120 كيلو بانجو .

تم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة العامة.