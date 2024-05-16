شروط صارمة لحضور حفل شيرين عبدالوهاب في دبي

تحيي النجمة شيرين عبدالوهاب ، حفلاًا غنائيًا يوم 21 يونيو المقبل في دبي، مقرر أن تقدم مجموعة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التي يفضلها الجمهور ويتفاعل معها بالغناء والتصفيق.

ووضعت الشركة المنظمة لحفل شيرين عبدالوهاب في دبي، شروطًا صارمة للحضور، وجاء في مقدمتها:" حضور الحفل لمن هم فوق العامين فقط".

كما أعلنت الشركة المنظمة ضوابط آخرى لحضور الحفل، وجاء من بينها:" ممنوع دخول الرضع، لا يمكن للحاضرين الخروج من الحفل وإعادة الدخول مجددًا، وآخرها التحقق من التذكرة ".

شيرين عبدالوهاب

آخر أغنيات شيرين عبدالوهاب

طرحت شيرين عبدالوهاب، آخيرًا أغنية بعنوان “الدهب”، وحققت نسب مشاهدات ضخمة عبر موقع الفيديوهات الشهير، إضافة إلى منصات الموسيقى الشهيرة، وهي من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع توما، تقول كلماتها:" قالوا الدهب اللي بيلمع، عمره ما بيصدي، ياما نصحنا ما قولنالك، قولنالك هدي، لفيت الدنيا أهو و جيتلي، و هتبوس على يدي، مش كان من الاول، أحنا أستغنينا، عيني علي اللي بيتجرأ، لما بيطرق، اتهور مسمعش اتهور، معرفش يفرق، النية اللي متبقاش سالكة، دايماً بتغرق، مش كان من الاول، أحنا أستغنينا، ما احنا قولنا، اكبرولنا قولنا، عيب عليكوا قولنا، حاسبوا من زعلنا، مالك واقف متكدر، الله لا يقدر، هو كلامنا ده بيخضر، قدر تتقدر، كنت الحيلة المتصدر، للناس متصدر، مش كان من الاول، أحنا أستغنينا، ما احنا قولنا، اكبرولنا قولنا، عيب عليكوا قولنا، حاسبوا من زعلنا ".

أولى حفلات شيرين عبدالوهاب بعد طلاقها

أحيت شيرين عبدالوهاب أولى حفلاتها الغنائية بعد طلاقها من الفنان حسام حبيب، وذلك في نهاية العام الماضي في دبي بالإمارات .

شيرين عبدالوهاب

شيرين عبدالوهاب في ليلة روائع السنباطي:



كانت شاركت شيرين في حفل “روائع السنباطي” بجانب عدد كبير من نجوم الغناء "أحمد سعد، مي فاروق، ريهام عبدالحكيم، والذي شهد حضورا كامل العدد، وتغنى نجومه بباقة من أجمل أغاني الزمان الجميل التي لٌحنت بواسطة السنباطي.

طلاق شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

كانت انفصلت شيرين عبدالوهاب عن زوجها حسام حبيب بعد زواج دام 5 سنوات، بعد نشوب مشاجرة بينهما أثناء تواجدهما في المملكة العربية السعودية ما جعلها تقرر العودة إلى مصر.

شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

آخر خلافات شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب



أنهى خلاف كبير علاقة شيرين عبدالوهاب وزوجها المطرب حسام حبيب خلال وجودهما في العاصمة السعودية الرياض.

وذكرت تقارير أن خلافًا جديدًا نشأ بين شيرين وحسام حبيب، بسبب ما يقال عن تدخل حبيب في أعمال شيرين الفنية، وطلبه تأجيل حفلها الغنائي في الرياض دون الرجوع إلى زوجته.

وأضافت التقارير نقلًا عن مصادر أن تصرف حسام حبيب المنفرد أثار غضب شيرين عبدالوهاب، ودفعها للعودة إلى القاهرة رفقة فريق عملها.

وفي وقت سابق، ظهرت شيرين رفقة حسام حبيب في كواليس ليلة "روائع السنباطي" في السعودية، تزامنًا مع ذكرى ميلاد الملحن المصري رياض السنباطي.

وظهر الثنائي المصري وهما يمسكان يدًا بيد، قبل صعود شيرين على مسرح الحفل، ونالت استقبالًا حارًّا من الجمهور السعودي الذين هتفوا لها "بنحبك يا شوشو".

وكانت شيرين عبدالوهاب أعلنت انفصالها عن حسام حبيب في وقت سابق، بعد مشاكل بينهما ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد انفصال دام أكثر من 5 شهور، أعلنت شيرين عودتها إلى زوجها مجددًا.