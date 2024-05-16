سقوط سيدة أدارت مركزاً وهمياً لتعليم فنون التجميل

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط إحدى السيدات بالقاهرة لقيامها بإدارة كيان تعليمى وهمى بقصد النصب والإحتيال على المواطنين.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين .

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحد ىالسيدات - مقيمة بمحافظة القاهرة) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" ، كائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة،وإتخاذها للكيان مقراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى الحصول على شهادات دبلومة معتمدة فى مجال فنون التجميل وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل بمراكز التجميل داخل وخارج البلاد – على خلاف الحقيقة- والترويج لها عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها ، وبحوزتها(عدد من شهادات الدبلومة خالية البيانات وعدد منها بأسماء أشخاص مختلفة تفيد منحهم درجة الدبلومة - مطبوعات دعائية –جهاز حاسب آلى بمشتملاته - أكلاشيه.. جميعهم خاصين بالكيان التعليمى الوهمى المشار إليه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

وفي سياق مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة 3 مُتهمين بالسجن المُشدد 7 سنوات مع إلزامهم بالمصاريف، وذلك في واقعة اختطاف شخص وطلب فدية من أهله.

وشمل الحكم براءة 3 مُتهمين آخرين، وأحالت المحكمة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المُختصة.

وشملت أسماء المُدانين قضائياً كل من محمد.ع ومهدي.أ وطه.ي، فيما ضمت قائمة المُبرئين كل من كريم.ط ورجب.م ومحمد.ح.

صدر الحُكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المُستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك، وحضور السيد الأستاذ مصطفى محمد العادلي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين الستة أنهم في يوم 25 سبتمبر 2022 بدائرة قسم التجمع الخامس خطفوا المجني عليه محمد.ع كرهاً عنه إذ أعدوا لذلك مُخططاً إجرامياً بأن قام المُتهمين الرابع والخامس بإبلاغ المُتهمين من الأول للثالث بخط سير المجني عليه.

وما أن ظفروا به دلفوا للمركبة وأجبروه على التوجه لمكانٍ ناءٍ خالٍ من المارة بعيداً عن ذويه، وما إن بلغوا وجهتهم قاموا بتكبيل يديه وقدميه وتكميم فمه باستخدام لاصق وحبل وتعدوا عليه بالضرب فأحدثوا الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي.

وجاء ذلك مُترافقاً مع طلب فدية بقيمة 800 ألف جنيه مصري مقابل إطلاق سراحه، وتمت الجريمة بناءً على تحريض من المُتهم السادس.

وأسندت النيابة للمُتهمين قيامهم بسرقة المنقولات المُبينة وصفاً وقدراً بالأوراق.