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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الجولة 23 للدوري .. طارق مصطفى يُعلن تشكيل البنك الأهلي في مواجهة المصري

طارق مصطفى
طارق مصطفى

أعلن طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة المصري البورسعيدي ، التي تنطلق في السابعة مساء اليوم الخميس ، لحساب الجولة 23 من الدوري الممتاز.
 

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الجولة 23 للدوري .. تشكيل المصري في مواجهة البنك الأهلي


ويمثل فريق البنك الأهلي في اللقاء كل من ..
في حراسة المرمى: حسن شاهين. 
في خط الدفاع: أمير مدحت، محمود الجزار، محمد بسيوني، عاصم صلاح. 
في خط الوسط: أحمد النادرى، سيرجي اكا، عبد العزيز سيد، كريم بامبو. 
في خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور. 

بينما تواجد على مقاعد البدلاء كل من ..
أحمد صبحي، محمد عبد الغني، محمود قاعود، محمود سيد، أحمد ربيع، عماد فتحي، أحمد مدبولي، إبراهيم حسن، جريندو. 

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