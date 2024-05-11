المرأة العربية تهدي درع قادة الرأي العام للإعلامي سامي كليب

نظمت منظمة المرأة العربية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ الجلسة الافتتاحية لورشة عمل "تعزيز قدرات النساء المشاركات في الشأن العام" التي تعقدها المنظمة.

وخلال الجلسة تم تسليم درع الفوز في مسابقة "إعلاميون إعلاميات قادة الرأي العام" إلى الإعلامي اللبناني القدير سامي كليب.

وكان كليب قد فاز بهذه المسابقة التي أطلقتها منظمة المرأة العربية في وقت سابق لتكريم الإعلاميين والاعلاميات العربيات أصحاب الرسالة الإعلامية المتميزة في خدمة قضايا المرأة.

سامي كليب هو كاتب وإعلامي وكاتب ومحاضر جامعي.

صاحب خبرة 30 عاما في الحقل الإعلامي بين فرنسا ولبنان بين مراسل ومقدم برامج ومذيع وكاتب ومدرّب محترف·

وقد حصل على دكتوراه في الإعلام من فرنسا ولبنان، وماجستير بالإعلام وفلسفة اللغة من جامعة السوربون الفرنسية باريس الثالثة، وهو مؤسس ورئيس تحرير موقع "لعبة الأمم" السياسي الفكريومقدم ورئيس تحرير برنامج "الرئيس" على شاشة تلفزيون الجديد في لبنان.

ومقدّم ورئيس تحرير برنامج ”حوار سامي“ عبر يوتيوب، وأستاذ محاضر في كلية الإعلام اللبنانية، وكان رئيس تحرير سابق في إذاعتي فرنسا الدولية ومونت كارلو الدولية في باريس.

وهو مقدّم برامج تلفزيونية عديدة على قنوات (LBC اللبنانية، الجزيرة القطرية، الميادين)، وله العديد من المؤلفات باللغتين العربية والفرنسية، وحائز على عدة جوائز في مجال الإعلام.