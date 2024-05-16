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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أحمد عاطف يقود هجوم فيوتشر أمام إنبي في لقاء الجولة 23 للدوري

فيوتشر
فيوتشر

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة إنبي ، التي تنطلق في السابعة من مساء اليوم الخميس على ملعب بتروسبورت ، لحساب الجولة 23 من الدوري الممتاز.
 

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الجولة 23 للدوري .. طارق مصطفى يُعلن تشكيل البنك الأهلي في مواجهة المصري


ويمثل فيوتشر في المواجهة كل من ..
حراسة المرمى: محمود حمدي
خط دفاع: محمود شعبان، محمود رزق، علي الفيل، جوناثان نجويم.
الوسط: غنام محمد ، ايموراني حساني، محمد صادق، محمد فاروق، علي زعزع
الهجوم: أحمد عاطف

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى ، أحمد كباكا، طارق طه ، محمد محمود ، محمد ربيعة ، ايبا ، خالد رضا ، علي ياسر، باسم علي.

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