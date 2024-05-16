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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الجولة 23 للدوري .. تشكيل المصري في مواجهة البنك الأهلي

علي ماهر
علي ماهر

أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة البنك الأهلي ، التي تنطلق في السابعة مساء اليوم الخميس ، لحساب مواجهات الجولة 23 للدوري الممتاز.
 

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وجاء التشكيل الأساسي  للفريق البورسعيدي كما يلي : 
محمود جاد لحراسة المرمى.
خط الدفاع :  كريم العراقي، عمرو موسى، حسين السيد، عمرو سعداوي.
خط الوسط وصانعي اللعب : محمود حمادة، ايزي ايميكا ،ميدو جابر، سمير فكري، غيلاس جناوي.
الهجوم : صلاح محسن. 
بينما جاءت قائمة البدلاء على النحو التالي : عصام ثروت، محمد طارق، محمد دبش، حسن علي، يوسف الجوهري، أمادو با، عبد الرحيم دغموم، فخر الدين بن يوسف، الناشئ أحمد شرف

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