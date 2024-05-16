كشف ملابسات مقتل شخص في الشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية مُلابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالشرقية.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركزشرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية بالعثور على جثة (سائق - مقيم بدائرة المركز)بأحد المجارى المائية بدائرة المركز.

بالفحص تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية أمكن تحديدوضبط مُرتكبى الواقعة (3 أشخاص - مقيمين بدائرة المركز).

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة ، حيث قرر أحدهم بعقده العزم علىسرقة دراجة نارية بالإتفاق مع آخرعلى أن يقوم بتصريفها له، وبتاريخ الواقعة تقابل الأول مع المجنى عليه بإحدى القرى بدائرة المركز وإستدرجه بدعوى توصيله لإحدى الأماكن بدراجته النارية، ولدى وصولهما للمجرى المائى محل البلاغ طلب من المجنى عليه النزول وقام بالتعدى عليه بالضرب وإلقائه بمياه المجرى المائى وإستولى على الدراجة النارية وتوجه للثانى والذى قام بالتصرف فيها بالبيع للثالث مقابل مبلغ مالى إقتسماه سوياً ، كما أرشد المتهمون عن المبلغ المالى والدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكماً بمُعاقبة المُتهم وائل.س بالحبس سنة مع الشغل لإحرازه مُخدر الهيروين بقصد التعاطي.

وشمل الحكم تغريم المُدان بمبلغ 10 آلاف جنيهاً لما أسند إليه، ومُصادرة المُخدر المضبوط، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

وشمل الحكم قراراً بمُصادرة السلاح المضبوط، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وبراءة المُتهم الثاني إسلام.ر مما أسند إليه.

صدر الحُكم برئاسة المُستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المُستشارين عمرو كساب و أحمد رضوان أبازيد، وأمانة سر محمد طه.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم وائل. س بأنه بتاريخ 20 يناير 2023 بدائرة قسم شرطة القطامية أحرز بقصد التعاطي جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانونا.

وبهذا يكون المُتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد 1 و2 1/73 و1/42 من القانون 182 لسنة 1960 وتعديلاته، البند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) المُلحق بالقانون الأول والمُستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997.