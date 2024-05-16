إنشاء أول صالة رياضية بمواصفات عالمية بجامعة سوهاج

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن مستهدفات الجمهورية الجديدة وتوجيهات الرئيس بتطوير البنية التحتية في كافة القطاعات ومنها القطاع الرياضي، جعلت مصر مركزاً لاستضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبرى والمحافل الرياضية العالمية، وذلك بفضل توافر البنية الإنشائية الرياضية ذات المواصفات العالمية التي أصبحت تتمتع بها مصر حاليًا.

وقال النعماني، إن الصالة الرياضية التي يتم انشائها علي أرض جامعة سوهاج الجديدة تعد الأولى من نوعها على مستوى الجامعات المصرية، وواحدة من 5 صالات أولمبية تنطبق عليها المعايير والاشتراطات الدولية، والتي ستقدم نشاطات رياضية حصرية ومتنوعة وباقة من الفعاليات المجتمعية عبر تجربة تفاعلية فريدة.

وأضاف النعماني ان هذا الصرح الرياضي الضخم متكامل الأركان والخدمات، بتكلفة بلغت مليار جنبه ونسبة تنفيذ 60%، حيث تقام علي مساحة 8 آلاف متر مسطح،

وتسع 5 آلاف متفرج، موضحاً أن افتتاح هذه الصالة الرياضية ذات المواصفات العالمية يمهد الطريق لدعم وتعزيز مسيرة الاحتراف أمام العديد من المواهب العاشقة للرياضة،

وجدير بالذكر ان رئيس الجامعة خلال جولاته التفقدية يوجه بضرورة اسراع وتيرة العمل حتي تكون الصالة الرياضية جاهزة قريباً لاستضافة جميع الأحداث والبطولات الرياضية فى شتى المجالات، خاصةً مع ما تحتويه من ملاعب وصالات مغطاة لمختلف الألعاب الفردية والجماعية