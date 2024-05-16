المنشاوي: مستشفيات جامعة أسيوط مرت بخطوات ملموسة لتقديم خدمات طبية أفضل

خلال استقباله لرئيس جامعة حورس- مصر

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، حرص الجامعة علي مد جسور التعاون البحثي والعلمي مع مختلف الهيئات والمؤسسات التعليمية؛ لتطوير مهارات الأطباء والإستفادة من نشاطهم العلمي المتميز في تطوير الخدمات الطبية المقدمة، والوصول إلي منظومة صحية سليمة ومتطورة لخدمة المرضى، موضحاً أن مستشفيات جامعة أسيوط خطت خطوات ملموسة في التطوير والتجديد لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه ؛ الدكتور السعيد محمد عبدالهادي رئيس جامعة حورس مصر والأستاذ بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة المنصورة وذلك لتبادل الأفكار حول سبل تعزيز التعاون الأكاديمي بما يحقق الأهداف التنموية المشتركة في مختلف المجالات، ومواصلة التنسيق سواء على المستوى التعليمي والبحثي أو بالقطاع الطبي بما يعود بالنفع على الجانبين.

من جانبه؛ أعرب الدكتور السعيد عبدالهادى عن بالغ سعادته بتواجده بجامعة أسيوط؛ موجهاً الشكر للدكتور أحمد المنشاوي على حسن وحفاوة الاستقبال مشيداً بحجم المنظومة الطبية المتميزة، التى تضمها جامعة أسيوط فى كافة التخصصات الطبية، والتي يأتي من ضمنها مستشفى صحة المرأة الجامعي مؤكداً على مكانتها المتميزة كأحد الصروح الطبية المتخصصة فى أمراض النساء والتوليد على مستوى صعيد مصر مثمناً كفاءة وتميز كوادرها الطبية فى علاج أصعب وأدق العمليات الجراحية المتقدمة وغير التقليدية متمنياً دوام التوفيق والتقدم لجامعة أسيوط في جميع مجالاتها التعليمية والبحثية.

تأتي الزيارة بالتزامن مع مشاركة الدكتور السعيد محمد عبدالهادي رئيس جامعة حورس-مصر، والأستاذ بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة المنصورة؛ فى مناقشة رسالة دكتوراه، مقدمة من الباحث الطبيب علي حسين علي سيد أخصائي أمراض النساء والتوليد بمستشفى صحة المرأة بعنوان "جراحة الاختزال الخلوي الأولي مقارنة بالعلاج الكيمائي يليه التدخل الجراحي الثانوي في علاج الأورام الأولية الخبيثة لخلايا المبيض الطلائية: "دراسة عشوائية محكمة"، وتتشكل لجنة المناقشة من الدكتور سيد أحمد محمد مصطفي الأستاذ بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب بجامعة أسيوط، والدكتور محمد خلف توفيق أبوغانم وكيل كلية الطب جامعه الوادي الجديد و الأستاذ بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة أسيوط، والدكتور علاء الدين محمود إسماعيل الأستاذ بقسم أمراض النساء والتوليد ورئيس وحدة الأورام النسائية، والدكتور السعيد محمد عبد الهادي حسانين الأستاذ بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة المنصورة ورئيس جامعة حورس- مصر.

وتشكلت لجنة الإشراف من الدكتور سيد أحمد محمد مصطفي الأستاذ بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة أسيوط، والدكتور محمد خلف توفيق أبوغانم الأستاذ بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب بجامعة أسيوط، والدكتور هشام أحمد السيد أبوطالب الأستاذ المساعد بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب بجامعة أسيوط، والدكتور سامي محمود على أحمد الجيزاوي أستاذ الطب النووي وعلاج الأورام بكلية الطب جامعة أسيوط.