ضبط 3800 لتر سولار قبل بيعهم بالسوق السوداء بالعاشر من رمضان

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وقامت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة مصطفى عبدالقادر بالاشتراك مع حملة من الطب البيطرى، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير محاضر للمخالفين، وجاءت على النحو التالي: تحرير محضر رقم ٤٨٠٩ جنح اول العاشر لضبط سيارة جامبو فنطاس محملة بـ ٣٨٠٠ لتر سولار بدون تصريح مخالفة للقرار الوزاري ١٠٢ لسنة ٢٠١١، وذلك لتجميع كمية من السولار بغرض الاتجار والتربح والبيع في السوق السوداء، وتم تسليم السيارة لقسم أول بسائقها، وايداع السولار بمحطة البنزين.

وتحرير محضر رقم ٤٨٠٦ جنح أول العاشر لعدم الإعلان عن أسعار السلع بسوبر ماركت، تحرير محضر رقم٤٨٠٧ جنح اول العاشر لعدم الاعلان عن أسعار السلع بسوبر ماركت، وتحرير محضر رقم ٤٨٠٨ جنج أول العاشر لعدم وجود شهادة صحية

كما تم المرور على المخابز البلدية بدائرة المدينة، وتم المرور على عدد ١٥ مخبز، وتم تحرير محاضر للتوقف عن الإنتاج، كما تم تحرير عدد 2 محضر ضد اصحاب مخابز بلدية مدعمة لعدم نظافة أدوات المعجن.

وقامت الحملة بالمرور على صومعة العاشر من رمضان، وبانكر العاشر من رمضان، ومتابعة حركة توريد القمح المحلي.

وقد شنت إدارة تموين بلبيس برئاسة محمود درويش مدير الإدارة ومفتشي الإدارة، حملة تموينية مفاجئة، وأثناء مرور الحملة بقرية حفنا، ضبطت دقيق بلدي المدعم ٨٧,٥٪ والمخصص للمخابز البلدية داخل مخزن بجوار المقابر، حيث تم العثور على 45 شيكارة دقيق زنة السيارة 50 كجم بإجمالي 2 طن و250 كيلو دقيق، وتم مصادرة المضبوطات، وتسليمها بمستودع شركة مطاحن شرق الدلتا، لحين تصرف النيابة بها وتحرير محضر للمخالفين.