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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

شباب الصحفيين تُهنئ الشعب المصري بمناسبة تسلم الرئيس السيسي جائزة "بطل السلام" في البرتغال

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

 وجهت جبهة شباب الصحفيين التهنئة إلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي جائزة "بطل السلام" لعام 2024 في احتفالية كبرى بالبرتغال، حيث تسلم الجائزة وائل النجار، سفير مصر في البرتغال، بحضور 43 دولةعرفانًا وتقديرًا للدور الكبير والمحوري للرئيس السيسي في صنع السلام والاستقرار في المنطقة.

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 قال هيثم طواله، رئيس الجبهة، في بيان صحفي اليوم الخميس: إن هذا التكريم المستحق الذي تواكب مع الجمهورية الجديدة هو تكريم لكل المصريين وتقدير لجهود الرئيس السيسي في الحفاظ على مقدرات الشعوب وسلامة أراضيها وسعيه الدائم في تعزيز السلام بمنطقة الشرق الأوسط. 
أضاف طواله: من أسباب اختيار الرئيس السيسي لهذه الجائزة المهمة أيضًا أنه أكبر داعم ومساند للقضية الفلسطينية وجهوده غير العادية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ومنع عمليات توسيع دائرة القتال، وتقديم المساعدات الإنسانية ورفضه تهجير الفلسطينيين.
 أشار رئيس الجبهة إلى أن كل جولات الرئيس السيسي في كل دول العالم وأثناء استقباله لقادة وزعماء ورؤساء الدول يطالب دائمًا بضرورة العيش في أمان وسلام وحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

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