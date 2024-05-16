أبو الغيط: النكبة التاريخية لم تمحو الفلسطينيين والتهجير القسري في غزة مرفوض عربيا ودوليا

خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لقمة البحرين

قال السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن قمة البحرين تعقد اليوم فى ظروف إستثنائية، فالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني يمثل حدثا تاريخيا فارقا.

وأضاف أبو الغيط خلال كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لقمة البحرين أن الشعوب العربية لن تنسي ذلك العنف الذى يقوم به الإحتلال الإسرائيلي على فلسطين وصار العالم كله مدركا لحقيقة هي أن الإحتلال والسلام لا يجتمعان.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية علي أن السلام يقتضي الإنهاء الفورى للإحتلال وتجسيد الدول الفلسطينية على حدود 67 ولكن ما رأيناه على مدار الشهور الماضية يشير إلى أن الأوهام لازالت تحكم التفكير، وللأسف قدمت بعض الدول الغربية غطائا سياسيا لكي تمارس إسرائيل الإجرام فى غزة اليوم.

وتابع أبو الغيط خلال كلمته إن النكبة التاريخية لم تمحو الفلسطينيين من الوجود، ولم تخرجهم من الجغرافيا ولم تشطبهم من التاريخ.

وأوضح أبو الغيط أن التهجير القسري مرفوض عربيا ودوليا ومرفوض أخلاقيا وإنسانيا وقانونيا و أن لا أحد يريد العودة إلى اليوم السابق على السابع من أكتوبر، وما يرتكبه الاحتلال من فظائع وشناعات في غزة لن يُعيد إليه الأمن، قائلا "إننا نريد الانتقال إلى المستقبل وليس العودة إلى ماض مأسوي أوصلنا إلى هذه النقطة، ولا مستقبل آمناً في المنطقة سوى بمسار موثوق، لا رجعة عنه، لإقامة الدولة الفلسطينية".