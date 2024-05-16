48% ارتفاعًا في أرباح غاز مصر خلال الربع الأول من 2024

كشفت القوائم المالية لشركة غاز مصر خلال الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 48.08%، على أساس سنوي.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إنها حققت أرباحًا بلغت 138.96 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2024، مقابل أرباح بقيمة 93.84 مليون جنيه في الربع المقارن من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات النشاط خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 1.31 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.01 مليار جنيه في الربع المقارن من العام الماضي.

يشار إلى أن غاز مصر حققت صافي ربح بلغ 170.59 مليون جنيه خلال 2023، مقابل 301.96 مليون جنيه أرباحاً خلال العام السابق له.

وانخفضت إيرادات النشاط خلال العام الماضي لتصل إلى 6.87 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 7.02 مليار جنيه خلال 2022.