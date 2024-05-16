هدد فتاة بنشر صورها.. جنايات سوهاج تعاقب عامل بالمشدد 10 سنوات

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، المتهم "ا . ز . ع" عامل يقيم بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة تهديد المجني عليها "م . ن . ص" وقيامه بكتابة عبارات مسيئة عليها وتهديدها بنشر صور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بدائرة المركز .

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 عندما تلقى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بلاغا من المجني عليها يفيد بقيام أحد الأشخاص بتهديدها بنشر صور خاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بدائرة المركز .

ومن خلال التحريات تبين صحة البلاغ وبتقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة تم إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة وجهت للمتهم تهم تهديد المجني عليها وافشاء أمور خادشة للشرف وتهديدها بنشر صور خاصة بها كما اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية وحرمة الحياة الخاصة للمجني عليها .

وقررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات وإحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم .

وفي سياق آخر لقي طفل في الخامسة من عمره يقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج مصرعه غرقا أثناء لهوه على حافة ترعة مجاورة لمنزله إنزلقت قدماه وسقط بها وجرى إنتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارا من من غرفة عمليات النجدة يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام إشارة من المستشفى المركزي بوصول الطفل "محمود . م . ط . ع . ا" 5 سنوات جثة هامدة إدعاء غرق ومقيم بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص وسؤال والدته "أسماء . ا . م . ب" 29 سنة ربة منزل تقيم بذات الناحية أفادت أنه أثناء لهو نجلها المذكور أمام المنزل إنزلقت قدماه وسقط بترعة مجاورة للمنزل مما أدى لغرقه ووفاته وتم إستخراجه ونقله للمستشفى المركزي .

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت إدارة البحث الجنائي ذلك .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات .