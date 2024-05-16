محافظ الشرقية يلتقي نواب البرلمان لاستعراض وحل مشاكل دوائرهم

حرص الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على لقاء عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بينهم اللواء هاني أباظة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد لدائرة الزقازيق، في حضور المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة، وذلك لاستعراض وحل مشاكل المواطنين بدوائرهم المختلفة، ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات الخدمية المقامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

استمع المحافظ لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، موجهاً باتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها فوراً وتلبية احتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

أكد محافظ الشرقية أن لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تأتي لمناقشة كافة المشكلات التي يعاني منها المواطنون والوقوف على كافةاحتياجاتهم في كافة المجالات الخدمية والتنموية، مشيداً بأهمية هذه اللقاءات والتي تتيح مجالاً واسعاً لمناقشة هذه التحديات، ووضع حلول عاجلة لها بما ينعكس على الصالح العام.

ومن جانبهم قدم نواب البرلمان الشكر لمحافظ الشرقية لاستقباله لهم واستماعه لمشاكل دوائرهم، ومناقشة موقف المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، والاطلاع على حجم المجهود الذي تبذله الدولة في كافة القطاعات لتوفير الحياة الكريمة لهم.

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، توفير 1269 فرصة عمل، داخل 17شركة بالقطاع الخاص، مؤكداً أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير فرص عمل للشباب من مختلف الأعمار والمؤهلات، بشركات ومصانع القطاع الخاص، للقضاء على شبح البطالة، وتوفير دخل ثابت يدر عليهم دخلاً ثابتاً ليحيوا حياه كريمة.

أشاد المحافظ بمجهودات مديرية العمل في التواصل الدائم مع أرباب الأعمال وأصحاب المصانع، لإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب في العمل، لتحسين مستوى معيشته، بجانب توفير فرص عمل لذوي القدرات والهمم، تتناسب مع حالتهم الصحية، باعتبارهم شريك أساسي في بناء وتنمية المجتمع.

وأشار أحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل، إلى قيام الإدارة العامة لبحوث العمالة بالمديرية، بالتواصل مع أصحاب المصانع والشركات بالقطاع الخاص، لتوفير فرص عمل للشباب تناسب مؤهلاته وقدراته وامكانياته، لافتاً إلى أنه تم توفير 1269 فرصة عمل بشركات « الأمن والحراسة، والخدمات المالية»، و«تصنيع الاخشاب، والمواد الغذائية، والبلاستيك، والملابس الجاهزة، والمنسوجات، والمسابك، ووسائل النقل، والدهانات».

أوضح وكيل وزارة العمل إنه للتعرف على الوظائف الشاغرة والبالغ عددها 1269وظيفة بالقطاع الخاص يمكن الاطلاع على الملف المرفق بالخبر.