اقتصادية قناة السويس تشارك بفعاليات منتدى الأعمال المصري الهولندي

في ختام جولته بالمملكة الهولندية، شارك وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمنتدى الاعمال المصري الهولندي الذي نظمته السفارة المصرية في هولندا بمشاركة كلٌّ من: (السفير المصري في هولندا، والسفير الهولندي في مصر، ووزارة الشؤون الاقتصادية الهولندية، والوكالة الهولندية للمؤسسات Rijksdienst voor Ondernemend Nederland “RVO”، واتحاد الصناعة وأصحاب العمل الهولنديين “VNO” Verbond Van Nederlandse Ondernemingen؛ حيث التقى العديد من ممثلي الشركات العالمية، وعقد عددًا من الاجتماعات والمباحثات الثنائية على هامش المنتدى.

واستهل رئيس اقتصادية قناة السويس مشاركته في منتدى الأعمال المصري الهولندي بجلسة بعنوان: "استثمر في مصر" بمشاركة السفير حاتم عبد القادر، سفير مصر لدى مملكة هولندا، والسيد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد أيمن سليمان المدير التنفيذي للصندوق السيادي المصري؛ وبحضور نحو ١٢٠ ممثل عن الجهات الحكومية والشركات الخاصة من الجانبين المصري والهولندي، وتطرقت الجلسة لمناقشة واستعراض فرص الاستثمار والتنمية المستدامة في مصر، وكذا مناخ الاستثمار وبيئة العمل الداعمة له، وما تقوم به الدولة المصرية لدعم المستثمرين وتوطين الصناعة، ومن جانبه أكد السيد/ وليد جمال الدين، على أهمية التكامل الذي تتمتع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بين موانيها ومناطقها الصناعية، مناقشًا الدور الذي تقوم به المنطقة الاقتصادية لمواجهة التحديات التي تواجه الاستثمار وسبل التغلب عليها؛ لدعم سلاسل الإمداد العالمية، وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر.

وفي السياق ذاته شارك السيد/ وليد جمال الدين، في جلسة بعنوان: "المطورين الخبراء هم شركاء النجاح"؛ وذلك بمشاركة "أوراسكوم للمناطق الصناعية، والسويدي للتنمية الصناعية" المطورين الصناعيين العاملين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك جمعية شباب الأعمال المصرية، حيث استعرض خلال الجلسة التجربة الناجحة للمنطقة الاقتصادية مع شركاء نجاحها في جذب العديد من الاستثمارات لتوطين قطاعات صناعية وخدمية متنوعة، وتوفير فرص العمل، مؤكدًا أن هذا يعد انعكاسًا مباشرًا للرؤية الاستراتيجية للهيئة القائمة على الشراكة مع القطاع الخاص، وقنوات الاتصال المباشرة التي تتيحها الهيئة لإزالة المعوقات كافة أمام المستثمرين، مشيرًا إلى ما بذلته الهيئة من جهود في سبيل تطوير ورقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين وأثرها الواضح في دفع الشراكة الاستراتيجية مع المستثمرين إلى آفاقٍ أرحب.

كما شملت اللقاءات التي عقدها رئيس اقتصادية قناة السويس على هامش منتدى الاقتصاد المصري، اجتماعاتٍ ثنائيةً بممثلي كلٍّ من: (المجلس الهولندي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا/ وشركة بوسكاليس العالمية لأعمال التكريك وخدمات البنية التحتية البحرية/ وكذلك لقاءً مشتركًا مع "جرينهاوس دلتا الهولندية DGD، ومجلس الأعمال الهولندي الإفريقي NABC، وشبكة المياه الهولندية NWP، وشركة دلفي للبحوث الزراعية"/ بالإضافة إلى لقاءٍ مع مسؤولي ميناء أمستردام/ وبنك تنمية ريادة الأعمال الهولندي FMO/ وشركة ليونايدل باسل للصناعات الكيماوية/ وشركة بيوتا نيوتري للمغذيات الزراعية)، تناولت اللقاءات آفاق التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المشروعات ذات الصلة وكذلك آليات تمويل المشروعات في المرحلة المقبلة.