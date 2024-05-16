محافظ المنوفية يتفقد أعمال التطوير بكورنيش شبين الكوم الجديد

خلال جولة ميدانية..

تفقد صباح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أعمال التطوير بكورنيش شنوان الجديد بشبين الكوم ذلك ضمن الخطة الشاملة لإعادة الرونق الحضاري والجمالي للمحافظة ، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، والمحاسب السيد حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة .

كورنيش شنوان الجديد بشبين الكوم



واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من مدير عام هيئة الأبنية التعليمية عن أعمال التطوير بالكورنيش ونسب التنفيذ والتى بلغت 55% ، حيث تم الانتهاء من تكسير الأرصفة القديمة المتهالكة وجاري صب القاعدة الخرسانية لسور الكورنيش وتركيب بلاط الانترلوك والبلاطات الخرسانية المطبوعة والبرجولات الخشبية والأعمدة الديكورية ، وقد وجه المحافظ بضرورة تكثيف الجهود والعمل على تذليل العقبات لتسريع وتيرة العمل لنهو الأعمال فى أسرع وقت ممكن مؤكدا أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لتطوير مداخل المدن وإيجاد متنفسا جماليا للأهالى .

أعمال تطوير كورنيش شبين الكوم الجديد..



وفي ذات السياق ، تفقد المحافظ أعمال تطوير كورنيش شبين الكوم الجديد بطول 500 م تقريباً ، بداية من معهد الكبد وحتى كوبرى القاصد بحي غرب شبين الكوم ضمن خطة المحافظة الشاملة لتطوير المنطقة بالكامل بحضور الاستاذة هناء عقيلة رئيس حي غرب شبين الكوم ، واطلع المحافظ على الخرائط الهندسية لمكونات الكورنيش واستفسر من القائمين على الأعمال عن نسب التنفيذ حيث سيتم البدء في تشطيب الكورنيش العلوى ، وقد وجه المحافظ برفع معدلات الإنجاز وسرعة نهو الأعمال خلق متنفس حضاري جديد لأهالي شبين الكوم والمترددين على العاصمة ، فضلاً عن المساهمة في توفير فرص عمل جادة للشباب.

كما تابع المحافظ أعمال التطوير بامتداد الكورنيش خلف كوبري القاصد ، مشيرا إلى ضرورة المتابعة الميدانية وتذليل العقبات أولاً بأول لتسريع وتيرة العمل، وقد وجه المحافظ رئيس حي غرب شبين الكوم بإزالة الأكشاك المخالفة بمنطقة موقف الباجور وذلك لتوسعة الطريق وتحقيق السيولة المرورية ، وكذا إعداد حصر بكافة المناطق وبؤر الرصف المتهالكة بنطاق الحي تمهيدا لإعادة رصفها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية استمرار سلسلة جولاته الميدانية بمختلف أرجاء المحافظة لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .