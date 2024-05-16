حبس عامل متهم بإنهاء حياة آخر لخلافات مالية في الشرقية

قررت نيابة قسم أول الزقازيق بالشرقية، حبس عامل أربعة أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامه بقتل شاب في العقد الثاني من العمر، بطلق ناري، إثر نشوب مشادة كلامية بينهما للخلاف على مبلغ مالي مقابل إصلاح دراجة نارية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا بشأن ما تبلغ لقسم شرطة أول الزقازيق، بورود إشارة من مستشفى الأحرار التعليمي، بوصول «محمد. و» 21 عاما عامل ديلفري، ومقيم بدائرة القسم، جثة هامدة، متأثرا بإصابته بطلق خرطوش بالصدر، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

عقب تقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم في الجريمة، وبالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم «حميدو. ح. م» 25 عامًا، عامل في مخبز بلدي، مقيم نطاق قسم أول الزقازيق، بسبب خلافات مالية على ثمن إصلاح دراجة نارية، ما أسفر عن مقتل الأول على يد الثاني.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب الطب الشرعى لمناظرة الجثمان وتشريحه لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها ونوعية الأداة المستخدمة في الجريمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وقررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.

وفي سياق متصل، عاقبت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سعيد عابدين، وعضوية المستشار محمود عبدالرحمن منصور والمستشار أيمن حسين حمدان والمستشار مصطفى حسن محمود عشيش، وسكرتارية تامر العظيم، رجل خمسيني، بالسجن المؤبد، لإدانته بخطف وهتك عرض طفلة في وقائع القضية رقم 19448 لسنة 2023 جنايات أبوحماد والمقيدة برقم 3233 لسنة 2023 كلى جنوب الزقازيق.

والبداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية في شهر سبتمبر الماضي 2023، بلاغًا من « محمد. ج. م. ع» 37 عاما، دبلوم صنايع، مقيم إحدى قرى مركز أبو حماد، يتهم «جمال. ذ. م. ب» 55 عاما، مقيم بذات الناحية، بخطف نجلته «ريتاج» وهتك عرضها، مستغلا حداثة عمرها والتي لم تبلغ الـ 18 عاما.

وتوصلت التحريات، قيام المتهم بخطف الطفتلين «ريتاج. م. ج» و«أيه. ن .م»، مستغلًا حداثة عمرهما، وعدم إدراكهما لمقتضيات الأمور، بأن قام باصطحابهما إلى أحد الأراضى الزراعية، واهمًا الأولى بأنه صديق والدها، وهو في إنتظارها، وتمكن من أصحابهما إلى أحد الأراضي الزراعية غير المأهولة، قاصدًا من ذلك إقصائهما عن أعين ذويهما.

وأسند أمر الإحالة، قيام المتهم بهتك عرض المجنى عليهما مستغلا حداثة عمرها، والتي لم يبلغ سنها ١٨ عامًا، وذلك بالتهديد، واستطالت يده إلى أماكن عفتهما وتحسس اجسادهما مهدداً إياهما بالإيذاء، حال أن صدرت منهما ثمة استغاثة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وتم عرض الطفلين للخطر بأن تسبب فى تعرض أخلاقهم وصحتها للخطر مرتكباً، جريمته بما يهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها للمجني عليهما، على النحو المبين بالتحقيقات.

وعقب تقنين الإجراءات، ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر الازم، وبالعرض على النيابة العامة، أحالت المتهم إلى محكمةجنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.