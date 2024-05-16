الخميس 16 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط 17 مليون جنيه ضمن جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

الاتجار فى العملة
الاتجار فى العملة

تواصل وزاراة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمُضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

txt

فحص 59 سائقا خلال حملة الداخلية لضبط مساطيل الطرق

txt

الداخلية تضبط 272 دراجة نارية على الطرق السريعة

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمره مساعد وزير الداخلية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العُملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (17 مليون جنيه).

ضبط ملايين حصيلة قضايا تجارة العُملة 

وفى سياق اخر تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، من ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 50 مليون جنيه.

جاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

 

مواد متعلقة

باحث سياسي: الأجيال الجديدة في أمريكا ترى حقيقة جرائم إسرائيل

مسؤولة فلسطينية: شعبنا لا يزال ثابتا على أرضه ومتمسكا بها رغم جرائم الاحتلال
الجريدة الورقية