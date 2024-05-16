تعاون بين مصر للمعلوماتية وBARQ Systems لتمويل المنح الدراسية والتدريب

عقدت جامعة مصر للمعلوماتية اتفاقية تعاون مشترك مع مؤسسة "BARQ Systems"، لتمويل بعض المنح الدراسية لعدد من المنضمين للدراسة في كليات (الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، علوم الحاسب والمعلومات، الفنون الرقمية والتصميم) من المتفوقين بما يضمن تنمية القدرات العلمية للطلاب المتفوقة وتسليحهم بالمهارات المطلوبة لسوق العمل.

وتعد منح جامعة مصر للمعلوماتية من برامج المنح الدراسية الممولة بالكامل لأوائل الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات الأخرى للدراسة في واحد من 16 برنامج متخصص في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعلوم البيانات، مما يجعلها فرصة قوية للدراسة في واحدة من أفضل الجامعات المتخصصة في المجالات ذات الصلة بمصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

وتستهدف الاتفاقية بين جامعة مصر للمعلوماتية ومؤسسة "BARQ Systems"، تمويل عدد محدد من المنح الكاملة والتي تشمل كافة المصروفات لإتمام العملية الدراسية، بالإضافة لتدريب طلاب الجامعة في المؤسسة ضمن استراتيجية تمكين الطاقات الشابة الرائدة والمتفوقة، للاستفادة منها عقب التخرج وتوطينها في الوظائف الحيوية بما يصب في مصلحة رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والتي تولي اهتماما كبيراً للاستثمار في البشر، وذلك بالإضافة إلى تدريب طلاب الجامعة على أحدث التقنيات المنظمة والحاكمة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعلوم البيانات والمجالات المتأثرة بها.

حضر الفعالية من الجانبين، الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، وأحمد سلامة مدير المبيعات العامة والتعليمية في "BARQ Systems"، وذلك بحضور لفيف من الجانبين.

من جانبها أشادت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، بتوقيع هذه الاتفاقية، موضحة أهمية عقد مثل هذه الشراكات بين الجامعة كمؤسسة تعليمية رائدة وشركة "BARQ Systems" أحد أهم الشركات الرائدة في قطاعات التكنولوجيا وخدمات وحلول الأمن السيبراني والبنية التحتية لعلوم البيانات والمعلومات، وهو ما يسهم في تضافر الجهود المخلصة لمصلحة المنظومة التعليمية والارتقاء بالأجيال القادمة وإمداد المستقبل بكوادر لديها القدرة على التعامل مع معطياته وحداثته.

وأكدت الدكتورة ريم بهجت، أن المنح المقدمة من "BARQ Systems" يجعلها راعي فضي لنا، حيث تتضمن هذه المنح تغطية الرسوم الدراسية لعدد من الطلاب، وهو ما يتوافق مع التزام جامعة مصر للمعلوماتية ورؤيتها في التعاون مع المؤسسات الرائدة لتعزيز الجهود الرامية للارتقاء بخريجي الجامعة لأعلى المستويات طبقاً للمعايير العالمية.

من جهته قال أحمد سلامة مدير المبيعات العامة والتعليمية في شركة BARQ Systems: "نحن نؤمن بأن التعليم يطلق العنان للإمكانيات، كما أنه يساهم في تمكين الشباب من تحقيق النجاح، لذلك فان تمويل هذه المنح من جهتنا لعدد من طلاب جامعة مصر للمعلوماتية هو جزء من سياساتنا في دعم الجيل القادم من محترفي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".

وأضاف أحمد سلامة :" يأتي ذلك تماشياً مع التزامنا بالمساهمة في تحقيق هدف التنمية المستدامة من خلال دعم التعليم الجيد، وتزويد الطلاب بالتدريب والفرص اللازمة للنجاح في المجال الديناميكي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات".

يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، وتقدم 16 برنامجا تعليميا متخصصا لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات والميكاترونكس، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.