محافظ بني سويف يتابع ترتيبات إمتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع وكيل وزارة التربية التعليم بالمحافظة التجهيزات والترتيبات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية للعام 2023/2024، والتي ستنطلق السبت 18 مايو الحالي، وتنتهي يوم الخميس 23 من نفس الشهر، حيث يؤدي أكثر من 58 ألف و400 طالباً وطالبة الامتحان من خلال 315 لجنة على مستوى المحافظة، موزعين على القطاعين قطاع ( أ) ويشمل 162 لجنة بإجمالي 28660 طالبا وطالبة وقطاع (ب) ويشمل 153 لجنة بإجمالي 29773 طالبا وطالبة

حيث وجه المحافظ بالتنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديري إدارات التعليم بتوفير ‏سبل الراحة لأداء الامتحان في هدوء ودون حدوث أي ‏تجاوزات،مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء أداء الامتحانات،مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية باللجان، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على أعمال وسير الامتحانات

من جهته أكد هاني عنتر وكيل الوزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن المديرية أتمت استعداداتها لبدء ‏امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي لهذا العام ،مشيراً إلى عقده اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية و محمد رمضان مدير عام التعليم العام والدكتور ربيع محمد أمين مدير عام الشؤون التنفيذية وعمر سيد مدير عام الشؤون المالية مع مديري الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان ورؤساء لجان النظام والمراقبة ولجنة الإدارة ومسؤولي الأمن والشؤون القانونية والمتابعة وشؤون الطلاب والمطبعة السرية والاحصاء ،لمناقشة الإجراءات الإدارية والفنية المنظمة للعملية الامتحانية والتأكيد على جاهزية اللجان لاستقبال الطلاب

وخلال الاجتماع تم التأكيد على الالتزام بحزمة من الضوابط والتعليمات الخاصة بتنظيم الامتحانات وخروجها بالشكل المطلوب ،حيث طالب وكيل الوزارة باستمرار التنسيق بين الجهات المعنية سواء رؤساء المدن والقرى ومديرية الأمن والصحة والكهرباء والعمل على توفير سبل الراحة للطلاب من إضاءة جيدة وتأمين اللجان وتواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ للطلاب أثناء أداء الامتحانات،مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب أثناء أداء الامتحان ، للحفاظ على صحة و سلامة الطلاب والمعلمين

كما تم تشكيل غرفة عمليات فرعية بالإدارات التعليمية متصلة على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل كافة العقبات التي تواجه اللجان وتقديم الدعم الفني والحلول السريعة لأي مشكلة طارئة تواجه الطلاب ، وتم الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان وتجميع أوراق الإجابة لتأمين وصولها إلى لجنة النظام والمراقبة

وشدد وكيل التعليم على رؤساء اللجان بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الإدارية والفنية المنظمة للعملية الامتحانية من فتح اظرف الأسئلة في موعدها ، والتوقيع على محضر تسليم الأسئلة وإحكام السيطرة على أمن بوابة المدرسة وغلق الأبواب وعدم السماح بتواجد غير القائمين على الامتحانات داخل المدارس والتأكيد على توقيع الملاحظين والمراقبين على إقرار الموانع وكذلك كشوف الملاحظة مسبقاً قبل بدء اللجنة لتحقيق الانضباط داخل اللجان

إلى جانب حظر اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء كان مع الطلاب أو الملاحظين مشددا على عدم التهاون والتأكيد على تطبيق القانون والقرارات الوزارية بشأن حالات الشغب والغش وذلك لتحقيق الانضباط أثناء أداء الطلاب الامتحان ، مع التشديد على ضرورة التواصل المستمر مع غرفة العمليات بالمديرية في حالة وجود اي حالة شغب لإبلاغ الأمن واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مثيري الشغب حرصا على سلامة المعلمين وإلزام المشاغب بدفع قيمة اي تلفيات يتسبب بها ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والجو المناسب لأداء الطلاب الامتحانات في هدوء دون معوقات ، مع تكليف القائمين على الامتحانات بضرورة توفير حجرة بالدور الأول لطلاب الدمج والحالات المرضية تخفيفا عليهم من الصعود للأدوار العليا

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