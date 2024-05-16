وزير الشباب يشهد فعاليات الدورة التدريبية لمكافحة الفساد لأعضاء مجلس الشيوخ

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ فعاليات الدورة التدريبية في مجال مكافحة الفساد والحوكمة، لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، بحضور اللواء خالد عبد الرحمن مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية لشئون الأكاديمية والتعاون الدولي، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة والأكاديمية.



قام اللواء دكتور محمد سلامة وكيل أول هيئة الرقابة الإدارية ومدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد من خلال عرض تقديمي، بشرح تعريف ومفهوم الفساد وأنواعه وتقسيماته والآثار السلبية للممارسات الفاسدة علي المجتمعات والأدوات الرقابية في مصر، بالإضافة إلي توضيح مهام واختصاصات هيئة الرقابة الإدارية، وكذلك إبراز الجهود المشتركة بين الأكاديمية والوزارة.



كما تناقش الدورة التدريبية أطر مكافحة الفساد بمصر ، الحوكمة مبادئ وآليات تسعى الى مواجهة المخاطر والتحديات ولمكافحة الفساد ، كذلك الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد، والتعريف بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتحول الرقمي والبنية المعلوماتية للدولة المصرية والحوكمة والرقابة المانعة ، فضلا عن عرض لأهم المشروعات القومية المصرية التي تهدف لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وكيفية نشر قيم النزاهة والشفافية بالمجتمع"

في كلمته، توجه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بالشكر والتقدير إلي السيد اللواء عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومسئولي الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الجهة التدريبية الوطنية التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، وجهدهم المبذول في إطلاع المتدربون على علوم ومعارف مكافحة الفساد باستخدام أحدث وسائل التعليم والتدريب من خلال منظومة تدريبية متكاملة ومتطورة وعبر تواصل مباشر وتفاعل مثمر مع نخبة مختارة من كوادر الأكاديمية.



أكد الدكتور أشرف صبحي، أن الشباب كان أهم النصيب الأوفر من دعم ورعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظات الأولي لتوليه مسئولية الوطن ووضعهم دائماً في مقدمة الصفوف وتصدرت قضاياهم واحتياجاتهم ومتطلباتهم أجندة العمل الوطنى وأصبحوا بفضل تلك الرعاية وهذا الدعم أحد أهم مستهدفات برامج التنمية الشاملة التي تشهدها مصر حاليًا.



وأشار الوزير أن نموذج محاكاة مجلس الشيوخ مكون هام في الحياة السياسية المصرية وتجربة رائدة تأتي استكمالاً لنماذج المحاكاة التي أطلقتها الوزارة نحو خطوات مدروسة لتأهيل جيل جديد من الشباب يعي دور المجالس النيابية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي داعم رئيسي للشباب في كافة القطاعات.



أضاف "صبحي" ان نماذج "المحاكاة" التي تطلقها الوزارة تؤكد حرص الدولة القوي على تعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين جميع أفراد المجتمع ولاسيما فئة الشباب،وإيماناً من القيادة السياسية أن الشباب يعد شريحة اجتماعية هامة ومتميزة تمثل النسيج المترابط الذى يشكل القوام الأساسى للمجتمع المصرى نظراً لما يتمتع به من قوة وحيوية، فضلاً عما يشكله من مصدر هام للازدهار والتطور والرقي والتنمية في شتي المجتمعات ، وهو الأمر الذى انعكس جلياً في جهود الحكومة المصرية.



وأشاد المتدربون بما لمسوه من تميز في النواحي العلمية والفنية والإدارية ومتعهدين بأن يكونوا خير سفراء يحملون على عاتقهم نشر ما اكتسبوه من معرفة وإدراك بين دوائرهم الاجتماعية لتتسع دوائر مكافحى الفساد وتتزايد أعداد حاملى ثقافة النزاهة والشفافية في نشر المعرفة النظرية والعملية في مجالات منع ومكافحة الفساد لتحقيق الوعي المجتمعي بمخاطر الفساد وكيفية مواجهته ، والعمل المتقن في تطوير قطاعات العمل المختلفة.





