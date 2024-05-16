أسعار زيت الطعام اليوم في الأسواق المصرية

أسعار زيت الطعام اليوم الخميس.. شهدت أسعار زيت الطعام خلال تعاملات اليوم الخميس في الأسواق المصرية، استقرارًا، لأسعار زيت الطعام بالقيمة الشرائية، اليوم الخميس 16 مايو 2024، حيث ثبتت أسعار زيت الأولين، وأيضًا زيت الصويا المكرر، وهو نفس الشيئ بباقي الأنواع.

واستقرت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، لتسجل عند مستوى 48,000 جنيه للطن.

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار زيت الطعام خلال تعاملات اليوم الخميس في الاسواق المصرية ولدى تاجر الجملة، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات التي تستجد على أسواق الزيوت للوقوف على أخر التطورات التي تطرأ على الاسعار، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار زيت الطعام اليوم الخميس في الأسواق ولدى تاجر الجملة

وخيم الثبات على أسعار البيع للمستهلك خلال التعاملات.

أسعار الزيت الجملة اليوم الخميس

سعر زيت الصويا المكرر

وشهد سعر طن زيت الصويا استقرارًا، مسجلًا 47,500 جنيه

زيت الأولين

كما ثبتت القيمة الشرائية لسعر طن زيت الأولين، في السوق المحلية، عند 49,500 جنيه للطن.

سعر زيت الذرة الخام

وشهد سعر طن زيت الذرة الخام استقرارًا في قيمته الشرائية، مسجلًا 39,000 جنيه للطن.

سعر زيت الذرة المكرر

وثبتت سعر زيت الذرة المكرر، مسجلًا 49,000 جنيه للطن.

زيت عباد الشمس المكرر

واستقرت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، لتسجل عند مستوى 48,000 جنيه للطن.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، سبق وأكد أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يتخطى الـ6 أشهر، لافتًا إلى استمرار توفير السلع الأساسية بتخفيضات تصل إلى 30% بمنافذ الوزارة.

وأضاف، أن قيمة السلع التي يتم توفيرها شهريا تبلغ 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 833 مليون جنيه لحزمة الدعم الإضافي لصالح الفئات الأولى بالرعاية البالغ عددهم 36 مليون مستفيد لمدة 6 أشهر، مشددا على أن الفئات المستحقة لهذه الزيادة هم الأسر الأكثر احتياجًا وتشمل أصحاب في الشهرية الأقل من 2700 جنيه وأصحاب المعاش الذى يقل عن 2500 جنيه، والفئة الثالثة مستفيدي تكافل وكرامة، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.