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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

علاج أكثر من ٤٣٠٠ رأس ماشية مجانًا لدى صغار المربين بكفر الشيخ

العيادة المتنقلة
العيادة المتنقلة

 نفذ مركز البحوث الزراعية  قافلة بيطرية في كفر الشيخ، وقد جابت العيادة المتنقلة قرى ونواحي المحافظة  لعلاج مواشي وأغنام وماعز ودواب صغار المربين.

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 أكد الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية، أن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى، وصندوق التأمين على الماشية، ومعاهد الثروة الحيوانية بالمركز، وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بعدد ٥٦٢ حالة، وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد ١٣٨٦، وعلاج الطفيليات الدخلية والخارجية لعدد ١٨٠٧ حالات وتم عمل ١٨ عملية جراحية وتم تحصين ٥٧٦ بالتحصينات غير سيادية، وتم تنفيذ الخدمات البيطرية المتنوعة لعدد إجمالي ٤٣٤٨ حالة  لدى ٢٠٠١ من صغار مربي الماشية والدواب والأغنام والماعز بالمحافظة.

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