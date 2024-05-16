تعليم الفيوم تفوز بالمركز الثاني جمهورية فى مسابقة المعلمة الفعالة

فازت مديرية والتعليم بالفيوم بالمركز الثانى جمهورية في مسابقة دور المعلمة الفعالة في رفع وعي طفل الروضة بمفهوم ريادة الأعمال 2024/2023 وذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

وقد شارك توجية عام رياض الأطفال بالمديرية (إدارة شرق الفيوم التعليمية) في مسابقة المعلمة الفعالة على مستوى الجمهورية. وفازت إبتسام سيد محمد - مدرسة جمال عبدالناصر - إدارة شرق الفيوم التعليمية، بالمركز الثاني جمهورية في مسابقة المعلمة الفعالة (دور المعلمة الفعالة في رفع وعي طفل الروضة بمفهوم ريادة الأعمال 2024/2023).

تهنئة الفائزة

وفى ذلك تقدمت الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة للمعلمة الفائزة ولجميع معلمات ومشرفات رياض الأطفال بالمدرسة، و محمد فتحي مدير عام إدارة التعليم الثانوي بالمديرية ، و مصطفى مبارك مدير عام إدارة شرق الفيوم التعليمية، وهدى محمود أحمد موجة عام رياض الأطفال بالمديرية، والدكتورة ولاء شرف الدين موجة أول رياض الأطفال بشرق الفيوم ، وفريق العمل بتوجية رياض الأطفال بالمديرية وإدارة شرق الفيوم التعليمية.

وقدمت رسالة شكر وتقدير للمجهود المتميز المبذول، وتحقيق مركز مُشرف لرياض الأطفال بالفيوم على مستوى الجمهورية.

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