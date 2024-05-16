حملات مكثفة بزراعة البحيرة للقضاء على القوارض

تنظم مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، حملات مكثفة لمكافحة القوارض فى مراكز كوم حمادة، والدلنجات، والرحمانية، ودمنهور، وأبو حمص، جناكليس، وتستكمل باقى المراكز وفقًا للبرنامج الزمنى للحملة والذى ينتهى فى 15/ 7 / 2024م

وأكد المهندس مــوفـــق مـحــمــــود ســــــارى وكــيـــل وزارة الــزراعة بـالـبـحـيــرة ، بأنه يتم حاليا تنفيذ حملة لمكافحة القوارض عقب حصاد المحاصيل الشتوية موسم 2024 م، وذلك تنفيذا لإستراتيجية العمل بوزارة الزراعة، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، والإدارة العامة لمكافحة القوارض، والمركز الاقليمى لوسط وغرب الدلتا، لافتاً أن الحملة تهدف للحفاظ على الصحة العامة حيث تبين أن الفئران مسئولة عن نقل أكثر من 36 نوع من الأمراض للإنسان والحيوان وأخطرها مرض الطاعون، وقد بدأت الحملة وتستمر حتى تاريخ 15 / 7 / 2024 م

وأكـــد "وكيل وزارة الزراعة" على أن الحملة تأتى تنفيذا لتوجيهات الــســيــد الـقــصــيـــر وزيــــر الـــزراعــــة وإستصلاح الأراضى، و الـدكــتـــور عــبـــاس الـشــنــــاوى رئـيــس قـطــاع الـخــدمــات والـمـتـــابـعــة، والـدكــتـــور أحــمـــد مــحــمـــد رزق رئـيـس الإدارة الـمـركــزيـة لـمــكــــافـحــة الآفــــــات، و المهندس عـبـد الـجـــواد الـشـابــورى مـديـر عــام الإدارة الـعــامــة لـمــكــافـحــة الـقـــوارض بـالــوزارة.

حيث يتم تنفيذ الحملات المكثفة للقضاء على القوارض بصورة متميزة ، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة أثناء إجراء عمليات الخلط والتعبئة والتوزيع لضمان وصول الطعم لكافة بؤر الإصابة مع تكثيف الجهود بالأراضى المنزرعة بالمحاصيل الشتوية وعلى المصارف والجسور وحول المقابر بالقرى .

وأضاف المهندس مـحــمــــود عـبـد الـمـجـيـد هـلـيـــل - مـــديــــر عــــام الــزراعـــة ، أن كمية مبيد فوسفيد الزنك المستخدم فى الحملة هى 166.5 كيلو جرام ، محمله على كمية جريش أذرة قدرها 16650 كيلو جرام ، و التى يتم تعبئتها فى أكياس زنة 10- 15جرام ، و توزع على مسافات قدرها 10 متر فى بؤر الاصابه المستهدف مكافحتها ، بالإضافة لكمية من طعم الليبت المسيل للدم و التى قدرها 130 كجم ، و يتم تعبئتها فى أكياس زنة 80 جرام و توزع على مسافات قدرها 25 متر فى بؤر الإصابة ، و المساحة المستهدف مكافحتها هى 266790 فدان ، و يتم تنفيذ الحملة بعدد 14 مركز و بعدد 394 جمعية و العمل يسير بصورة جيدة وفقا للتعليمات الفنية الموصى بها من قبل الإدارة العامة لمكافحة القوارض بالوزارة

ويتم تنفيذ الحملة بإشراف و مشاركة إدارة مكافحة القوارض بالمديرية برئاسة المهندس رؤوف عبد الجليل أبو العيص مدير إدارة مكافحة القوارض بالبحيرة، والمهندس حصافى الحسينى حرحش رئيس قسم الأنباء والبلاغات بإدارة مكافحة القوارض بالمديرية، والمهندس عادل السيد العربى رئيس قسم المتابعة بإدارة مكافحة القوارض بالبحيرة ، ورؤساء أقسام القوارض بالإدارات الزراعية بالمراكز، ومهندسو القوارض بالجمعيات الزراعية ويبلغ عددهم 394 مهندسًا بعدد الجمعيات الزراعية بخلاف رؤساء الأقسام بالإدارات الزراعية.