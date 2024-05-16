مرتبات شهر مايو 2024.. يبحث الكثير من المواطنين عن مواعيد صرف مرتبات شهر مايو، حيث أوضحت وزارة المالية عن تبكير مواعيد صرف مرتبات يونيو المقبل للعاملين بالدولة، وذلك بمناسبة إغلاق السنة المالية وحلول عيد الأضحى.

وتبدأ الهيئات الحكومية في صرف مرتبات شهر مايو 2024 بحسب الموعد المحدد من وزارة المالية بدءًا من يوم 23 مايو، ليتم صرف مرتبات شهر مايو 2024 على 5 أيام.

وبحسب وزارة المالية، فإنه يتم صرف مرتبات شهر مايو 2024 للقطاع العام بدءًا من يوم 23 مايو 2024، بينما يتم صرف المتأخرات أيام 8 مايو، 9 مايو، 12 مايو 2024، من ماكينات الصراف الآلي بحسب المواعيد المعلنة وفق المنظومة المالية الإلكترونية.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024

يفصلنا حتى الآن 8 أيام على صرف مرتبات شهر مايو 2024 للموظفين كما هو موضح في الجدول الآتي:

الموعد الرسمي لـ صرف مرتبات شهر مايو 2024

يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024، يبدأ صرف مرتبات شهر مايو 2024

يوم الجمعة الموافق 24 مايو 2024، اليوم الثاني لـ صرف مرتبات شهر مايو 2024

يوم السبت الموافق 25 مايو 2024، اليوم الثالث لـ صرف مرتبات شهر مايو 2024

يوم الأحد الموافق 26 مايو 2024، اليوم الرابع لـ صرف مرتبات شهر مايو 2024

يوم الإثنين الموافق 27 مايو 2024، اليوم الخامس لـ صرف مرتبات شهر مايو 2024