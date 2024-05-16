إنتظام في إمتحانات معهد قراءات القرآن الكريم بالإسماعيلية

تفقد اليوم الخميس فضيلة الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، أعمال امتحانات لجنة شهادة القراءات المشتركة بإدارة الإسماعيلية الأزهرية، والتي تضم لجان معاهد( معهد فتيات قراءات الإسماعيلية، معهد بنين قراءات الإسماعيلية، معهد بنين قراءات التل الكبير، معهد فتيات قراءات التل الكبير)؛ وذلك للاطمئنان على هدوء وانتظام اللجان، والالتزام بمعايير الامتحان، وعدم وجود شكاوى من الطلاب حول الورقة الامتحانية؛ ورافق فضيلته خلال الزيارة الشيخ أشرف سيف، القائم بعمل مدير إدارة التعليم النوعي بالمنطقة.

ومعهد القراءات جهة تابعة للأزهر الشريف والدراسة فيه تبدأ من عمر تسع سنوات ودون حد اقصي للسن وتتم الدراسة بمعهد القراءات لمدة ثمانية سنوات على ثلاث مراحل .

المرحلة الأولى مرحلة التجويد ويتم الدراسة فيها سنتان حيث يدرس الطالب حفص مع حفظ متن تحفة الأطفال و متن الجزرية وبنهايتها يحصل الطالب على "شهادة التجويد " المعتمدة من الأزهر الشريف (وتعادل الاعدادية الازهرية ).

يعقبها مرحلة عالية القراءات وفيها يدرس الطالب لمدة ثلاث سنوات القراءات العشر الصغرى مع حفظ متن " الشاطبية والدرة " وبنهايتها يحصل الطالب على شهادة " عالية القراءات " (وتعادل الثانوية الازهرية).

تليها مرحلة التخصص وفيها يدرس الطالب لمدةثلاث سنوات"القراءات العشرالكبرى من خلال متن " طيبة النشر " لابن الجزري ، وبنهايتها يحصل الطالب على "شهادة التخصص " (وتعادل خريج المعهد فوق المتوسط*.).

وإذا أراد أن يستكمل الدارسين بعد ذلك فله الدراسة في كلية علوم القرآن بطنطا ومدة الدراسة أربع سنوات يحصل بعد نهايتها على البكالوريوس وهي واحدة من ثلاث كليات للقرآن علي مستوي العالم الإسلامي .