محافظ الأقصر ووفد صيني يبحثا التعاون المشترك بين مقاطعة شاندونغ ومدينة الشمس

التقى المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، السيد يانغ دونجكي، نائب رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب لمقاطعة شاندونغ الصينية، ووفد من المسؤولين بالمقاطعة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين مقاطعة شاندونغ الصينية ومحافظة الأقصر.

عبر نائب رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب بالمقاطعة الصينية عن سعادته بزيارة الأقصر، مثمنا الجهود المبذولة لتعزيز اواصر التعاون الثنائي بين مصر والصين بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينج مشيراً الي انه لديه انطباع ساحر عن محافظة الأقصر وما تذخر به من معالم أثرية وسياحية لافتا الي الزيارة تأتي في اطار تعميق الحوار بين محافظة الأقصر ومقاطعة شاندونغ وتعد خطوة في مجال تعزيز العلاقات وبحث توقيع اتفاقيات مشتركة بين البلدين.

واعرب محافظ الأقصر عن تقديره لهذه الزيارة الثمينة لوفد مقاطعة شاندونغ الصينية مشيداً بالعلاقات التاريخية بين مصر والصين والتي شهدت تطوراً كبيراً ووصلت الي مستوي عال من التعاون في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً الي ان محافظة الأقصر وقعت عدد 4 اتفاقيات تؤامة ومذكرات تفاهم وتأخي بين مقاطعات ومدن صينية هم يانجتشو وهانغتشو وشنغهاي وجيانسي معربا عن تطلعه لتوقيع اتفاقية تأخي مع مقاطعة شاندونغ الصينية كونها من اكبر المقاطعات الصينية التي يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة وتبلغ قيمة الناتج المحلي لها نحو 9 تريليون يوان صيني. وعقب اللقاء عقد محافظ الأقصر اجتماعاً مع وفد المقاطعة الصينية الذي ضم مسؤولين في قطاعات السياحة والتعليم والثقافة والتجارة والاستثمار والاقتصاد والاتصالات والشئون الخارجية ومجلس النواب وجمعية الصداقة وعدد من المستشارين بالمقاطعة الصينية بحضور العميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ وعدد من المسؤولين بمحافظة الأقصر في قطاعات السياحة والأثار والتعليم، والتعليم العالي، والتجارة والاقتصاد والاتصالات والاستثمار والزراعة والتنسيق الحضاري وهيئة تنمية الصعيد والعلاقات الخارجية.

وشهد الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الأقصر عرض مقومات وامكانيات محافظة الأقصر وكذلك مقاطعة شاندونغ الصينية مع تقديم مقترحات من الجانبين من شأنها تعزيز اواصر التعاون المصري الصيني والتبادل الثقافي والسياحي والتجاري والعلمي وفي مختلف المجالات. وفي نهاية الاجتماع تبادل محافظ الأقصر مع نائب رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب لمقاطعة شاندونغ الهدايا التذكارية.

حضر الاجتماع الدكتورة صابرين عبد الجليل عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر والدكتور النوبي حفني سالم عضو هيئة التدريس بجامعة اسوان وعضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي بمحافظة الأقصر والدكتور قرشي سعدي عضو هيئة التدريس بجامعة الأقصر والدكتور مصطفي الصغير مسؤول أثار الكرنك والدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاقصر والدكتور ابراهيم رمضان مدير فرع جنوب الصعيد بهيئة تنمية الصعيد ونعمة عطا جاد وكيل وزارة السياحة بالاقصر وصفوت جارح وكيل مديرية التربية والتعليم بالاقصر واحمد محمود مسؤول الاستثمار بمحافظة الأقصر والمهندس محمد مصطفي مسؤول الاتصالات ومنطقة تليفونات الأقصر وماجدة تهامي مسؤول ادارة العلاقات الخارجية بالاقصر.