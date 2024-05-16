الزيارات الميدانية سلاح الرد فى «قطاع الأعمال»

بعد شائعات التغيير الوزارى

خلال أقل من شهر حقق الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال رقم قياسى فى معدل الزيارات الميدانية لمواقع الشركات والمصانع التابعة لها نحو خمس زيارات إلى مواقع مختلفة، حاول الوزير من خلالها جاهدًا إثبات حالة النشاط المتزايدة التى حلت فى أوصال الوزارة خاصة بعد شائعات التغيير الوزارى.

يصاحب هذا النشاط الملحوظ، بيانات صحفية تبدو متكررة التوجه دون جديد يذكر وديباجة لا بد منها وهى فى إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بالشركات التابعة والوقوف على مستجدات الموقف التنفيذى للمشروعات فى مختلف القطاعات، وخاصة مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والتى تشملها الخطة العامة للتطوير والتحديث وإعادة التشغيل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والتوسع فى الصناعات التحويلية، ثم بعدها عرض لما قام به الوزير.

وبحسب بسيطة نجد أن الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام قام بنحو خمس زيارات فى فترة وجيزة مقارنة بعدد الزيارات إلى اعتاد القيام بها للمواقع التابعة من قبل.

البداية كانت عدة تقارير تلقاها الوزير حول معدلات الانجاز فى بعض المشروعات فى قطاع الأدوية وفى شركة النصر للتعدين وسيناء للمنجنيز، ثم بدات الجولات بتفقد أعمال تطوير شركة النصر لصناعة السيارات وخطوط الإنتاج الجديدة بالشراكة مع القطاع الخاص والاعلان عن توقيع العديد من الصفقات لتسويق أتوبيس «النصر للسيارات» الصديق للبيئة وأن هناك دعمًا ومتابعة من القيادة السياسية لتوطين صناعة السيارات وإحياء وتشغيل شركة النصر وامتلاكها لأحدث التكنولوجيات ووجود خطة متكاملة لتطوير وإعادة تأهيل «النصر للسيارات» تشمل تحديث خطوط الإنتاج الحالية وإضافة خطوط إنتاج جديدة وذلك لإنتاج المركبات الكهربائية بمختلف أحجامها.

الزيارة الثانية كانت لمتابعة أعمال تطوير مصانع شركة النصر لصناعة المواسير، حيث راجع خلالها خطة التشغيل والالتزام بتوفير مخزون من المواد الخام ومستلزمات الانتاج وتنفيذ برامج الصيانة طبقًا للمواعيد المحددة لها والوفاء بالعقود التصنيعية خاصةً التى ترتبط بمشروعات «حياه كريمة» والوقوف على أعمال تنفيذ خطة تطوير الشركة وخطوط إنتاجها وإدخال صناعات جديدة وغيرها من المشروعات التى يجرى تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص.

كما قام الوزير بزيارة مفاجئة إلى مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى لمتابعة الانتهاء من أعمال تركيب ماكينات مصنع «غزل 1» ومحطة الكهرباء ومعدلات الإنتاج فى «مصنع غزل 4 ومتابعة الأعمال الجارية فى مختلف محاور مشروع التطوير وجميع مواقع العمل ومنها محطة الكهرباء ومصانع النسيج والصباغة والتجهيزات وغيرها، والذى تحتل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى نحو 40% من إجمالى استثماراته، وكذلك مواعيد الانتهاء وجداول التشغيل التجريبى والافتتاحات للمصانع الجديدة.

كما قام الوزير بزيارة إلى مصانع شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج بمحافظة المنوفية والتى تضم 7 مصانع 4 منها لإنتاج الخيوط القطنية والمخلوطة بالألياف الصناعية وآخران لإنتاج خيوط الاكريليك الصوفى والطرف المفتوح ومصنع جديد لإنتاج خيوط الغزل المدمج،

حيث تابع عمليات التشغيل والإنتاج وحجم المبيعات المحلية والصادرات لأبرز منتجات الشركة من الغزول والأقمشة ومدى توافر الاقتصادية والصناعية والتجارية وزيادة معدلات الاستثمار.

أما أحدث الزيارات فكانت إلى مصانع مجمع الألومنيوم بنجع حمادى، حيث قام الوزير بجولة تفقدية داخل مصانع شركة مصر للألومنيوم بمدينة نجع حمادى، للوقوف على منجزات الشركة من أعمال التطوير والتحديث لخطوط الإنتاج والخطة التشغيلية للماكينات الجديدة فى ظل التوسع فى الصناعات التحويلية، وانعكاس ذلك على نتائج الأعمال ومؤشرات الأداء وزيادة الإنتاج والمبيعات للسوق المحلية والتصدير، حيث تم تفقد المصانع وخطوط الإنتاج الجديدة والورش والوحدات الإنتاجية وتطوير وتحديث خطوط الإنتاج والماكينات، وذلك بعد الوصول بحجم الإنتاج إلى الطاقة التصميمية القصوى وذلك للمرة الأولى فى تاريخ الشركة.