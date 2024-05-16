الخميس 16 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إنطلاق أعمال القمة العربية الـ33 فى البحرين " بحضور لفيف من الرؤساء والقادة

قمة البحرين
قمة البحرين

تنطلق اليوم الخميس أعمال القمة العربية الـ33 في العاصمة البحرينية المنامة، بحضور عدد من القادة العرب والضيوف الأجانب.

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القضية الفلسطينية والأمن القومي.. قضايا شائكة على طاولة القمة العربية في البحرين

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ملفات مهمة على طاولة القمة العربية الـ 33 في البحرين (شاهد)

وستناقش القمة صياغة موقف عربي موحد تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني مع استمرار الحرب على قطاع غزة لأكثر من 7 أشهر، والأزمة الإنسانية في السودان، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية.

وتضم الجامعة العربية 22 دولة، ومنذ بدء القمم العربية العادية والطارئة في القاهرة عام 1946، تستضيف المنامة للمرة الأولى اجتماع مجلس جامعة على مستوى القمة (القادة) في دورته العادية الـ33.

حضور قمة البحرين

 

ويحضر كلا من 

  • رئيس فلسطين محمود عباس.
  • ملك الأردن عبد الله الثاني.
  • رئيس مصر عبد الفتاح السيسي.
  • رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني.
  • رئيس العراق عبد اللطيف جمال رشيد.
  • رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي.
  • رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي.
  • رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد يونس المنفي.
  • رئيس جزر القمر المتحدة غزالي عثمان.
  • رئيس وزراء الصومال حمزة عبدي بري.
  • رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله.
  • أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
  • ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
  • الرئيس السوري بشار الأسد.

 

ويتغيب عن القمة من الزعماء العرب: 

  • رئيس الجزائر عبد المجيد تبون وينوب عنه وزير الخارجية أحمد عطاف
  • ملك المغرب محمد السادس وينوب عنه رئيس الحكومة عزيز أخنوش
  • سلطان عمان هيثم بن طارق ويمثل السلطنة نائب رئيس الوزراء أسعد أل سعيد
  • أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح ويمثله رئيس الوزراءالشيخ  أحمد العبد الله.
  • رئيس تونس قيس سعيد وينوب عنه وزير الشؤون الخارجية، نبيل عمار.
  • رئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد وينوب عنه نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي محمد بن راشد

 

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