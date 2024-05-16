ترخيص مجاني دون أي رسوم في حالة إقامة العميل لمشروع إنتاجي بكفر شكر

عقد المحاسب محمد غنيم رئيس مركز ومدينة كفر شكر اجتماعا بحضور نائبي رئيس المركز والمدينة وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية ومديري الادارات

وناقش خلال الاجتماع أساليب تطوير الدعاية والإعلان لبرنامج مشروعك وضرورة نشر الوعي لدي العملاء بالمزايا والفوائد التي يقدمها مشروعك للشباب ومنها الحصول على ترخيص مجاني دون أي رسوم في حالة إقامة العميل لمشروع إنتاجي وتعريف الشباب بأنه في حالة إقامة مشروعات للإنتاج الحيواني أو الصناعي ستصل فائدة القرض الي ٥٪ فقط ومشروعات إنتاجية بسعر فائدة أقل الأمر الذي يترتب عليه زيادة معدلات الإنتاج وزيادة حجم الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب وتحقيق استقرار مستويات الأسعار وتقليل معدلات التضخم ودفع حركة النمو والتنمية.

وناشد رئيس مركز ومدينة كفر شكر الشباب الذين يرغبون في إقامة مشروعات إستثمارية أن يتوجهوا على الفور الي إدارة مشروعك بديوان عام مجلس مدينة كفر شكر للحصول على التمويل اللازم لإقامة هذه المشروعات والاستفادة بكافة أوجه الدعم والتسهيلات التي يقدمها مشروعك لخدمة العملاء وتذليل أي معوقات تواجه تتفيذ المشروع.