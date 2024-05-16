هدوء في ثاني أيام إمتحانات الإعدادية والإبتدائية الأزهرية بالإسماعيلية

ادى طلاب الشهادة الاعدادية الازهرية اليوم الخميس الامتحانات في مادتي حفظ القران الكريم وتجويده والثقافة الاسلامية وذلك في ثاني أيام امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية فيما ادى طلاب الشهادة الابتدائية الازهرية الامتحان اليوم في مادتي التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية .وذلك وسط اجراءات امنية واستعدادات مشددة على مستوى الإدارات التعليمية الازهرية بمحافظة الإسماعيلية.

وقام الشيخ ممدوح عبد الجواد رئيس الادارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية بتفقد عدد من اللجان الامتحانية في ثاني ايام الامتحانات والتي تستمر حتى ٢٢ مايو من الشهر الجاري .

وأكد انتظام سير العملية الامتحانية بهدوء ويسر في اللجان على مستوى الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة .

وأعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الازهرية مؤخرا اتمام كافة الإستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، لطلاب الشهادتين الإبتدائية، والإعدادية حيث تم تجهيز اللجان الامتحانية بالمعاهد الازهرية المنتشرة بالمحافظة لاستقبال امتحانات الشهادات العامة والتي تتم على مستوى الجمهورية مؤكدا على تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المنطقة، للاطمئنان على مدى انتظام سير الامتحانات باللجان الامتحانية ، والتأكد من تأمين وصول الأسئلة إلى مقار الامتحانات في وقتها المحدد لها.

وأكد خلال اجتماعه على ضرورة توفير الجو المناسب للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات، وضرورة فرض الانضباط وعدم السماح بالغش.مشيرا أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير عملية الامتحانات لحظة بلحظة، والتواصل والرد على أي استفسارات بشأنها على الفور.



وأنهى طلاب النقل الثانوى بقسميه العلمي والأدبى أمتحانات نهاية العام الدراسي الخميس الماضي .فيما أنهى طلاب صفوف النقل الابتدائي والاعدادي امتحاناتهم في اول الشهر الجاري .

وقال مدير المنطقة الازهرية أن امتحانات النقل بكافة المراحل التعليمية تمت بكل سهولة ويسر، ولم ترد أى شكوى من الطلاب فيما يخص الورقة الامتحانية، ووضع الأسئلة وتدرجها لتشمل كافة المستويات؛ كما تتم متابعة الامتحانات من خلال غرفة العمليات المعدة لذلك، للتغلب على المعوقات الطارئة التى تؤثر على سير أعمال الامتحانات، والتعامل معها وإيجاد الحلول المناسبة وتذليل كافة العقبات فى أسرع وقت .