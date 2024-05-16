ضبط 10 آلاف قطعة حلوى ودواجن منتهية الصلاحية بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة ،برئاسة محمد عبد العال - مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة، حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية على الأسواق بقري ومدن المحافظة، بالتنسيق مع مباحث التموين، و بمتابعة سمير البلكيمي وكيل المديرية، وأسفرت تلك الحملات

عن ضبط 10000قطعة حلوى و59 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية كما تم تحرير عدة محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و4 عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة بمركز إيتاي البارود .

وبمركزى ادكو والمحمودية تم ضبط 15مخبز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و4 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات و آخر تصرف فى 36 شيكارة دقيق كما تم تحرير 14محضر لعدم نظافة أدوات العجين وعدم الإعلان عن الأسعار.

وبحملات مماثلة بمركزى بدر والدلنجات تم ضبط

16000لتر منظفات و 100 استيكر داخل مصنع بدون ترخيص و طن أسمدة مجهول المصدر وكمية من الفراخ والبانية مجهولة المصدر و4 محلات جزارة لعرضهم للبيع لحوم مكشوفة وعرضه للتلوث كما تم تحرير 15محضر لعدم الإعلان عن الأسعار ومحضرين عرض للبيع لحوم مكشوفة وعرضه للتلوث.

وفى مركز دمنهور تم ضبط مخبز تصرف فى 15شيكارة دقيق بلدى مدعم و18مخبز لانتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبز قام بانتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 27جرام بالرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات علية وغلقة لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين كما تم تحرير 17محضر لعدم نظافة ادوات العجين.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق بقري ومدن المحافظة ، للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

كما شددت نائب محافظ البحيرة ، علي ضرورة متابعة المخابز البلدية ، لضمان إنتاج رغيف خبز لائق للمواطنين ، وكذلك تكثيف الحملات علي المصانع التي تعمل بدون الحصول علي التراخيص اللازمة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها ، ، بالإضافة إلي متابعة الأسواق بقري ومدن المحافظة ، والقضاء علي السوق السوداء .