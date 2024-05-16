محاكمة عاجلة للمتهم بقتل عجوز الزيتون

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، إحالة عاطل لمحكمة الجنايات، وذلك لإدانته بتهمة قتل مسنة لسرقتها داخل شقتها بمنطقة الزيتون.

ترجع تفاصيل الواقعةعندما تلقي قسم شرطة الزيتون بلاغا يفيد بالعثور على جثة مسنة داخل مسكنها، وبالانتقال لمحل البلاغ تبين العثور على جثة مسنة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل له معلومات جنائية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بهدف سرقتها.

واعترف المتهم خلال التحقيقات بأنه استغل تواجده المجني عليها بمفردها وراقب مسكنها وقام بالصعود إليها وقتلها في الحال لسرقة مصوغاتها،في الزيتون وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وتم حبس المتهم على ذمة التحقيقات التي تجري معه إلى أن تمت إحالته إلى محكمة الجنايات للفصل في القضية.