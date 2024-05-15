آخر تطورات أسعار صرف الدولار في التعاملات المسائية

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء 15 مايو، في محال الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسية والعاملة في مصر.

الدولار

سجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 47.23 جنيه للشراء، 47.33 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 46.83 جنيه للشراء، 46.93 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 46.83 جنيه للشراء، 46.93 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 46.83 جنيه للشراء، 46.93 جنيه للبيع.

وحققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 46.83 جنيه للشراء، 46.93 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 46.83 جنيه للشراء، و46.93 جنيه للبيع.

الدولار يسجل أدنى مستوى في شهر مقابل اليورو

أسعار الدولار

تراجع أسعار الدولار إلى أدنى مستوى في شهر مقابل اليورو خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية مع ترقب المتعاملين لتقرير مهم حول التضخم في الولايات المتحدة يصدر في وقت لاحق اليوم، ويمكن أن يحدد مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي).

وارتفع الين قليلا أمام الدولار، لكنه ظل قريبا من أدنى مستوى في أسبوعين إذ استمرت فجوة العائد بين السندات اليابانية ونظيراتها الأميركية في تشجيع بيع العملة اليابانية.

وزادت أسعار اليورو الأوروبي بما يصل الى بنحو 0.1% ليصل إلى مستوى 1.0826 مقابل الدولار، وارتفع في وقت سابق إلى 1.0835 دولار للمرة الأولى منذ العاشر من أبريل .

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات منافسة، ويتأثر بشدة بأداء اليورو، 0.11% إلى 104.90، وهو أدنى مستوى في أسبوع ونصف الأسبوع.

من المتوقع أن يظهر تقرير سيصدر اليوم الأربعاء، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3 على أساس شهري في أبريل مقابل الارتفاع 0.4% في مارس.

أسعار العملات مقابل الدولار

أسعار العملات مقابل الدولار

وتراجعت أسعار الدولار بما يصل نسبته نحو 0.29% ليصل إلى مستوى 155.99 ين خلال، اليوم الأربعاء، بعد أن ارتفع إلى 156.80 ين خلال الليل، بحسب الاسواق العربية.

وأدى ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى منذ 34 عاما عند 160.245 ين في 29 أبريل إلى جولتين من عمليات الشراء القوية للين، والتي اشتبه متداولون ومحللون في أنها من عمل البنك المركزي ووزارة المالية في اليابان.

وتعافى اليوان من أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار، إذ تلقت معنويات المستثمرين دفعة من تقرير عن خطة محتملة للتخفيف من وطأة أزمة قطاع الإسكان في البلاد، وهو ما فاق أثر قرار الرئيس الأميركي فرض زيادات حادة على التعريفات الجمركية لعدد كبير من السلع الصينية. وتراجع الدولار 0.22% إلى 7.2222 يوان في التعاملات خارج الصين.

وصعد الدولار الأسترالي بنحو 0.28% ليصل إلى مستوى 0.6648 مقابل الدولار بعد أن وصل في وقت سابق إلى مستوى سعر 0.6651 دولار للمرة الأولى منذ الثامن من مارس.