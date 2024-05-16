حصول شركة "بوما" العالمية رعاية ملابس البعثة المصرية في دورة الألعاب البارالمبية مجانًا

أعلنت وزارة الشباب والرياضة حصول شركة بوما العالمية للملابس الرياضية؛ رعاية ملابس البعثة الرسمية المصرية في دورة الألعاب البارالمبية بشكل مجاني دون تحمل الدولة لأي أعباء مالية، وذلك بعد حصولها مؤخرًا علي رعاية ملابس البعثة الرسمية المصرية في دورة الألعاب الأولمبية.



أكد وزير الشباب والرياضة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم الأبطال الرياضيين الأولمبيين وإعدادهم وتأهيلهم للمنافسة؛ لتحقيق نتائج مشرفة وحصد الميداليات في مختلف المحافل والبطولات الدولية، وذلك من خلال التنسيق مع المؤسسات الاقتصادية، والشركات الوطنية المصرية.



وأشار الوزير إلي أن التعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية ذات الصل بهدف تقديم أوجه الدعم والرعاية للمبادرات القومية وإعداد الأبطال الرياضيين بالاتحادات الرياضية الأولمبية والبارالمبية، لدعم الأبطال الرياضيين في مختلف الاتحادات، من خلال توقيع مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون، وإتاحة الفرصة لشركات خدمات الرعاية لتقديم برامج مميزة لرعاية اللاعبين.

ولفت وزير الرياضة إلي الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للأبطال الرياضيين وكافة الأندية والمنتخبات الوطنية، وهو ما يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة على المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية، والعمل علي تذليل كل العقبات، وأثر ذلك في الوصول إلى قمة الأداء والإنجاز الذي يضاف إلى الرياضة المصرية.



