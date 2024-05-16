سعيد زعتر: "التحديات الاقتصادية فرصة لإظهار قوة استراتيجيتنا"

"كونتكت المالية تعلن عن نتائج أعمالها للربع الأول من عام 2024: قطاع التأمين يتألق"

كشفت النتائج المالية لمجموعة كونتكت القابضة، أكبر مقدم للخدمات المالية غير المصرفية في مصر، خلال الربع الأول من عام 2024، عن تحقيق المجموعة إجمالي دخل تشغيلي بقيمة 443 مليون جنيه، ووصل إجمالي المحفظة التمويلية 20.9 مليار جنيه، بزيادة 24% عن نفس الفترة من العام الماضي.

كما حقق قطاع التأمين بالمجموعة، والذي يتكون من شركتيْ ثروة للتأمين وثروة لتأمينات الحياة، نتائج متميزة يمثلها ارتفاع إجمالي الأقساط التأمينية إلى 696 مليون جنيه بزيادة 59% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وعبّر سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة عن اعتزازه بالإستراتيجية التي تتبعها المجموعة مما يعطيها المرونة الكافية في التعامل مع الأوضاع الاقتصادية المحيطة، مضيفاً أنه فخور بالأداء المتميز للمجموعة وخاصة في قطاع التأمين الذي يشهد نمواً قوياً ويؤكد فاعلية إستراتيجيتنا في تلبية احتياجات العملاء المتغيرة.

كما يؤكد أداء قطاع التمويل على أهمية بناء محفظة متنوعة من الخدمات المالية حيث يعمل التنوع في القطاعات كمحرك للنمو، مما يمنحنا الثقة في قدرتنا على تجاوز التحديات الاقتصادية الحالية والمضي قدماً نحو تحقيق أهدافنا على المدى المتوسط والطويل".

وأضاف السيد زعتر: "نحن ملتزمون بمواصلة تطوير خدماتنا وتعزيز قدراتنا الرقمية لتقديم تجربة أفضل لعملائنا. كما نخطط لتوسيع نطاق أعمالنا في أسواق جديدة وإطلاق حلول تمويلية مبتكرة وجديدة. ونحن على ثقة تامة بأن المستقبل يحمل المزيد من النجاحات لمجموعة كونتكت."