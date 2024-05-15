ارتفاع أسعار الذهب فى التعاملات المسائية

ارتفعت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) خلال التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء 15 مايو، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، بما يصل الى نحو 5 جنيهات، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 3135 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية.

أسعار الذهب

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

وحققت أسعار الذهب ارتفاعاً خلال تعاملات، اليوم السبت، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3135 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3582 جنيهًا.

بالغ متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2687 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2090 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب مستوى سعر 25080 جنيهًا.

الذهب يسجل مكاسب أسبوعية 3% مع تعزيز رهان خفض الفائدة

الذهب

قفزت أسعار الذهب فى الأسواق العربية خلال تعاملات، أمس الجمعة، لتسجل مكاسب أسبوعية بما يصل الى نحو 3% مدعومة بزخم بفضل بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة هذا الأسبوع، وهي بيانات عززت التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة لأسعار الذهب تسليم يونيو بما يصل الى نحو 1.5% أو او بما يصل الى نحو 34.7 دولار ليصل إلى مستوى سعر 2375 دولار، فيما سجلت مكاسب أسبوعية بما يصل الى نحو 2.9%.

ارتفع أسعار الذهب في المعاملات الفورية بما يصل الى نحو 0.60% ليصل إلى مستوى سعر 2360 دولار للأونصة، بحسب موقع الأسواق العربية .

وتقدم الذهب بأكثر من 1% يوم الخميس، بعد أن أظهرت بيانات أن عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة زاد أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، وقد تؤثر بيانات كلا المؤشرين على أسعار الذهب والفضة.