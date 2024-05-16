أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه صباح اليوم الخميس

أسعار صرف العملات.. حرصًا من بوابة الوفد الإكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف العملات العربية والاجنبية مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس الشادش عشر من مايو 2024، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من صراعات وحروب دولية تؤثر على سعر العملات.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 46.78 جنيه للشراء و 46.91 جنيه للبيع

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري نحو 50.63 جنيه للشراء و 50.79 جنيه للبيع

وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 58.94 جنيه للشراء و 59.14 جنيه للبيع

وجاء سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري نحو 51.64 جنيه للشراء و 51.82 جنيه للبيع

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري نحو 12.47 جنيه للشراء و 12.51 جنيه للبيع

ووصل سعر صرف الدينارالكويتي مقابل الجنيه المصري نحو 152.26 جنيه للشراء و 152.73 جنيه للبيع

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري نحو 12.73 جنيه للشراء و 12.77 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصري نحو 6.47 جنيه للشراء و 6.49 جنيه للبيع.

ووصل سعر 100 ين ياباني مقابل الجنيه المصري نحو 30.04 جنيه للشراء و 30.12 جنيه للبيع.