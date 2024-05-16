الخميس 16 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه صباح اليوم الخميس

العملات
العملات

أسعار صرف  العملات.. حرصًا من بوابة الوفد الإكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف العملات العربية والاجنبية مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس الشادش عشر من مايو 2024، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من صراعات وحروب دولية تؤثر على سعر العملات.

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أسعار صرف العملات العربية اليوم الاثنين

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أسعار صرف العملات الأوروبية والآسيوية خلال التعاملات المسائية


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم:
سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 46.78 جنيه للشراء و 46.91 جنيه للبيع
سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري نحو 50.63 جنيه للشراء و 50.79 جنيه للبيع
وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 58.94 جنيه للشراء و 59.14 جنيه للبيع
وجاء سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري نحو 51.64 جنيه للشراء و 51.82 جنيه للبيع
ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري نحو 12.47 جنيه للشراء و 12.51 جنيه للبيع
ووصل سعر صرف الدينارالكويتي مقابل الجنيه المصري نحو 152.26 جنيه للشراء و 152.73 جنيه للبيع
سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي  مقابل الجنيه المصري نحو 12.73 جنيه للشراء و 12.77 جنيه للبيع.
سجل سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه  المصري نحو 6.47 جنيه للشراء و 6.49 جنيه للبيع.
ووصل سعر 100 ين ياباني مقابل الجنيه المصري نحو 30.04 جنيه للشراء و 30.12 جنيه للبيع.

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