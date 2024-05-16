أسعار صرف الدولار الأمريكي صباح اليوم الخميس

أسعار صرف الدولار الأمريكي.. حرصًا من بوابة الوفد الإكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس الموافق السادس عشر من مايو 2024، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من صراعات وحروب دولية تؤثر على سعر العملة الخضراء.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار اليوم:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 46.81 جنيه للشراء، 46.91 جنيه للبيع

وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو 46.84 جنيه للشراء، 46.94 جنيه للبيع

وجاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي نحو 46.84 جنيه للشراء، 46.94 جنيه للبيع

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة نحو 46.84 جنيه للشراء، 46.94 جنيه للبيع

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 46.84 جنيه للشراء، 46.94 جنيه للبيع

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الاسلامي نحو 46.80 جنيه للشراء، 46.90 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي 46.94 جنيه للشراء، 47.04 جنيه للبيع