تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ألميريا اليوم.. ليفاندوفسكي يقود الهجوم

يلتقي فريق برشلونة مساء اليوم الخميس، مع نظيره فريق ألميريا علي ملعب "باور هورس"، في لقاء هام لكتيبة تشافي هيرنانديز ضمن منافسات بالجولة السادسة والثلاثين للدوري الإسباني "الليجا".

وتنطلق صافرة مباراة برشلونة وألميريا في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والمملكة العربية السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD1، بتعليق أحمد البلوشي.

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ألميريا

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي، مارتينيز، كوبارسي، كانسيلو.

خط الوسط: كريستينسن، بيدري، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، رافينها.



برشلونة يسعي للحفاظ علي الوصافة للمشاركة بدوري الأبطال

تمكن نادي برشلونة الإسباني من تحقيق انتصار على ريال سوسييداد على ملعب المونتجويك وكان ذلك ضمن مباريات الجولة رقم 35 من الدوري، ليصل بذلك برشلونة إلى 76 نقطة ويحتل المركز الثاني، ويسعي للحفاظ علي الوصافة لضمان مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويتواجد برشلونة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 67 نقطة ولعب الفريق 35 مباراة وحقق الفوز في 23 مباراة وتعادل في 7 مواجهات وخسر 5 مواجهات وسجل الفريق 72 هدفا واستقبل 43.

بينما يتواجد ألميريا في المركز الأخيرة والعشرين برصيد 17 نقطة وضمن رسميا التواجد في الدرجة الثانية.