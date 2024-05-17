دفن جثة طفل لقي مصرعه إثر إصابته بالتسمم بجهينة

صرحت النيابة العامة بدفن جثة طفل في التاسعة من عمره يقيم بدائرة مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج لقي مصرعه أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة بمستشفى طهطا العام إثر إصابته بحالة تسمم عقب تناوله طعام به مبيد حشري بمنزلهم .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة جهينة إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول الطفل "مازن . م . ص . م" 9 سنوات تلميذ مصاباً بحالة تسمم وتوفـي أثناء تقديم الإسعافات اللازمة يقيم بدائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص وسؤال كل من والدته "مها . ا . ح . خ" 30 سنة ربة منزل وعمه "أبو بكر . ص . م . ع" 32 سنة نجار يقيمان بذات الناحية قالت الأولى بأنه عقب قيامها برش أنحاء المنزل بمادة سامة مبيد حشري تناول نجلها المذكور بعض الطعام المكشوف التي طالها جزء من المبيد مما نتج عنه إصابته ووفاته وأيد الثاني ما جاء بأقوالها ولم يتهما أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفيا الشبهة الجنائية .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة .





وفي سياق آخر استقبل مستشفى البلينا المركزي سائق يبلغ من العمر 27 سنة يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج مصابًا بطلق ناري أعلى الظهر من الناحية اليسرى تعدى عليه عمه بالضرب بسلاح ناري كان بحوزته وإحداث إصابته بسبب خلافات على ملكية مضيفة ميراث بينهما وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم وتحويل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة البلينا إشارة من المستشفى المركزي بوصول "حمدون . ج . م . ج" 27 سنة سائق يقيم بدائرة المركز مصاباً بطلق ناري أعلى الظهر من الناحية اليسرى (إدعاء تعدي آخرين) وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال المصاب إتهم عمه "هلال . م . ج . ا" 59 سنة مزارع يقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بالضرب وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته نجم عنه إصابته بسبب خلاف علي ملكية مضيفة بذات الناحية آلت إليهما بالميراث .

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .