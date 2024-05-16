مفاجأه وزير الشباب والرياضة لجامعة سوهاج

كشف الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن مفاجأة من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بعد زيارته إلى الجامعة

وقال رئيس جامعة سوهاج في تصريحات لملعب الشمس، وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي يقوم ببذل مجهود كبير لتطوير من فئة الشباب، وأقدم التحية لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

وتابع، الدولة تقوم بخطط ومجهودات للتنمية على مستوى الفروع داخل الدولة وهو ما يسمى الجمهوررية الجديدة

وواصل، وزير الرياضة وقع معنا على إنشاء بعض المنشأت داخل جامعة سوهاج منها حمام سباحة، وملعب قاوني.

واختم، نتلقى دعم دائم من قبل الدكتور أشرف صبحي بشأن تنمية الأنشطة الرياضية داخل الجامعة.